政院強勢 7天假無恢復必要

數十個勞工團體4日先後前往內政部、行政院陳情，要求相關單位正面回應有關「還7天假」的規劃及期程，並廣納工會及民間團體意見。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨九合一敗選還未止血，勞團昨前往內政部、行政院，要求蔡政府歸還勞工7天假，高喊「全面檢討，還我7天假」，並揚言如果民進黨背棄勞工，2020年就要讓民進黨全面下架。政院昨強勢回應，已廢除的7天國定假日，現無恢復必要。

由於勞動部長許銘春日前表示，歸還7天假問題，「勞動部會跟內政部研議」，勞團昨至內政部質疑，到底相關部會研議了沒？接見的部官員把球推回勞動部，強調勞工休假日數調整，涉及勞動政策，如果勞動部認為有研議修法增加勞工休假日的需要，內政部原則予以尊重，也會配合研議。

新北市產業總工會理事長洪清福說，去年修法未見民進黨照顧勞工，反而偏離勞工愈走愈遠，如果2020年民進黨不想再大敗，就應該先還勞工7天假。

高雄市石化業產業總工會理事長何政家表示，蔡英文在2016年大選前的政見就是還給勞工7天假，但選後立馬砍了7天國定假日，讓勞工非常不平衡，如果民進黨政府沒有辦法還給勞工7天假，2020年勞工就要讓民進黨總統、立委「全面下架」。

由於不滿內政部答覆，一行人未經申請沿中山南路轉往行政院抗議，警方舉牌制止無效，政院官員僅表達會向上反映相關意見；勞團在抗議及遞交陳情書後表示，會在一周後重返行政院。

政院發言人Kolas Yotaka表示，國定紀念日的7天假已於《勞基法》第一階段修法時廢除，確立周休二日明確法源，使全國勞工與公務員國定假日一致，目前並沒有恢復7天假的必要；這是為落實勞工周休二日，讓勞工與公務員休假一致，以解決「教師節」，有教師不放假、勞工卻放假等問題。所以修法時，基於多增加勞工全年周休假日的前提，廢除國定紀念日7天假，現階段沒有重新討論的必要。

(中國時報)

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