台北台中立委補選 2019年1月27日投票

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中國時報
／台北報導

中選會對台北、台中兩席立委補選原訂在1月26日（周六）舉行投票，但行政院建議，1月26日適逢大學學測，前一周為專技高考國考、後一周遇春節連假，中選會應審慎考慮將補選日期改為1月27日(周日)辦理。中選會昨緊急召開委員會議討論，決議將投票日改訂為1月27日，投票起止時間為上午8時至下午4時止。

中選會昨指出，11月30日透過委員會議決定，第9屆立委台北市第2選舉區、台中市第5選舉區缺額補選投票日期訂於1月26日，但因各界反映該日適逢108學年度大學學測，為維護考生權益、避免影響學測及選舉投票進行，經急召委員會議討論後，決議將投票日期延至27日。

對於決議轉彎，中選會代理主委陳朝建指出，理論上行政行為不該反反覆覆，但此案原就預定4日才發布公告，並考慮到學測因素，兼顧學生及家長、事務人員權益，才決定將26日投票改為27日。

陳朝建說，選舉日程安排是個取捨問題，往前、往後都有必須考慮的因素，因此剩下的時間點為1月26、27日。另過往以來立委補選都以星期六為原則，相關因素中選會都有一併周延考量。

全教總昨亦要求延後一天舉行，並呼籲中選會不要一意孤行。

據了解，在行政院周一呼籲中選會將投票日延至1月27日，陳朝建在立法院雖不接受，但他結束內政委員會答詢，回到中選會後，隨即找業務單位討論應變，決定昨日下午緊急召開委員會議，通過投票時間變更。

此外，中選會昨日同步調整、通過工作進行程序表，在12月4日發布選舉公告後，12月6日將公告候選人登記日期及必備事項、12月10日至14日受理候選人登記申請。

緊接著，108年1月10日辦理候選人抽籤決定號次，1月16日公告候選人名單，17日至26日辦理公辦政見發表會，並將於年1月27日進行投票、開票。

(中國時報)

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