職權之爭 司法院尊重監院

2018年12月05日 04:11 中國時報 鄭舲 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

監委陳師孟日前因申請調查法院判決有無違誤，遭質疑侵犯司法權，也造成監察院及司法院關係緊張。陳師孟昨在監察院談話會中提案，對於兩院爭議，希望院長張博雅敦請蔡英文總統出面調解。不過由於監委對此案有不同看法，最後決議先透過祕書長與司法院祕書長協商。

司法院祕書長呂太郎對陳師孟所言並無回應，不過，司法院強調監察委員行使監察權，調查判決定讞的案件，司法院予以尊重，但前提是不能干涉審判核心、侵犯審判獨立性。

公投護台灣聯盟前執行長賴芳徵4年前發起廢核四陳抗，賴等人將拒馬鎖死，被以妨害公務罪起訴，法院判處拘役；監察委員陳師孟申請自動調查，被質疑想翻案，逾越監察權與司法權分際，引發監察及司法兩院紛爭。

監察院昨下午召開談話會，與會監委指出，陳師孟認為近來監院與司法院關係緊張，而憲法第44條規定，總統對院與院間爭執，得召集各院院長會商解決，因此希望總統能針對司法權與監察權行使爭議出面協調。同時，許多人民陳情案對司法裁判有錯判或冤獄，因涉及法官自由心證，監院必須迴避，所產生的監察權與司法權競合，也須規範釐清。

有監委在會中提及，近來向司法院調卷越來越困難，過去與司法院有默契，只要不涉及審判核心的案件都可給，但現在經常調不到卷。

監委表示，要敦請總統做院際調解，在個案上總統也恐難介入，因此討論到最後，還是請祕書長先行溝通，在2011年與司法院協商的基礎上，透過祕書長與司法院祕書長協商。

另外，陳師孟也提到，監察院的預算一年約7億，卻因為被統刪，造成監院功能大幅限縮，因此也請行政院考量寬列預算。

與會監委表示，陳師孟要總統調節監院與政院關係，盼政院能寬列預算，但審預算的是立委，「總統連去立院報告都不可能，怎麼可能介入預算？」

(中國時報)