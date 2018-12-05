朱立倫堅持 怎可不按法律就給過

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中國時報
／新北報導

核三延役議題延燒新北，綠委批評新北卡核一核廢乾式貯存設施水保執照，新北市長朱立倫4日市政會議表示，沒有一個市長可命令同仁對不按圖施工的案子給執照，台電也須說服專家學者為何選擇室外暫貯而非室內，新北不會去卡什麼，「但我怎麼可以不按照法律就給你通過？」

朱立倫昨在市政會議表示，以核養綠公投獲得約589萬票支持，他尊重民意也堅持核安，處置核廢料也要中央、朝野共同努力，非核家園是大家共同理想，但使用核能過程必須堅持安全，全力以赴處理核廢問題。

朱立倫說，新北市立場非常一致，就是遵守法律跟法令，根據目前法令，核二延役時間已經過是事實，另核一核廢料乾式貯存設施水保要按圖施工，不按圖施工，做市長或副市長沒有一個人可以命令同仁對不按圖施工案子發放執照。

朱立倫說，核一除役計畫、環評計畫最終處置場不能是新北市核一廠，台電總算有正面回應，最重要是安全問題，台電提出的乾式貯存設施，這「暫貯」不是4個月、40個月，而是40年，很多學者專家都認為安全標準必須非常重視，台電提出室外暫貯，必須要說服學者專家為何不選擇室內而用室外。

朱立倫舉例案例，林口火力發電廠一、二、三號機啟用，過去三號機因水汙染沒辦法處理好，台電放話說新北在卡，不僅台電董事長來找他，經濟部長打電話給他，他明確告知不要聽同仁說新北卡你們，只要把水汙染做好，新北市怎會不給執照？最後台電做好，新北也依法發放。

朱立倫說，不管是台電也好、公司也好，都要符合法律，該按圖施工、並符合水土保持、水汙染排放。

(中國時報)

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