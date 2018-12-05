挺過第一關 裕隆股價衝漲停

2018年12月05日 04:11 中國時報 黃琮淵 、巫靜婷、何冠嫻／台北-苗栗報導 、巫靜婷、何冠嫻／台北-苗栗報導

裕隆總部昨開臨時董事會，推舉嚴陳莉蓮接任董事長。圖為嚴凱泰伉儷出席該集團2012聯歡晚會。（本報資料照片）

裕隆集團副執行長陳國榮（本報資料照片）

裕隆集團執行長嚴凱泰病逝，身後布局牽動投資人信心，昨日指標股裕隆開高走高，10時半後亮燈漲停，創近2個月來新高價，集團個股中華車、裕日車、裕融、嘉裕、江申及華晶科漲跌互見，尚稱平穩，算是挺過第一關。

裕隆三義廠4日降半旗紀念哀悼嚴凱泰，但仍正常運作，而集團總部昨也召開臨時董事會，推舉嚴凱泰妻子嚴陳莉蓮接任董事長。嚴凱泰在世時僅保留裕隆、中華車及裕日車董事長職務，其他交由專業經理人負責，預料中華車、裕日車也會循此作法，由嚴陳莉蓮接班。

嚴凱泰前年罹癌後，加速推動裕隆集團決策轉型，仿台塑集團作法，以總管理處性質的裕隆經管為核心，擬定集團發展策略，這種作法讓嚴凱泰辭世後，能快速地將權力核心過渡給嚴陳莉蓮，一掃外界的疑慮。

除此之外，裕隆成立一甲子培養出的接班梯隊也很完整，包括集團副執行長陳國榮、裕隆總經理姚振祥、中華車總經理陳昭文、裕日車總經理李振成、納智捷總經理蔡文榮、裕融總經理許國興，將共同擔起重任。

台新投顧協理黃文清表示，裕隆集團長期布局已經穩定，今年營運展望也在日前法說會公布，目前看來短期內的營運影響有限，長期還需要觀察，這也是嚴凱泰驟逝後，裕隆股價不受此事件影響主因，甚至拉出漲停。

福特六和新任副總經理蘇嘉明說，面臨進口車市占快過半壓力，國產車陣營現在是「一個都不能少」，裕隆集團旗下至少3個品牌，有指標意義，嚴陳莉蓮如何帶領裕隆集團，關乎國產車及台灣汽車工業未來發展。

車廠主管認為，嚴凱泰兒女年紀還小，由遺孀嚴陳莉蓮接棒是最佳選擇，雖然嚴陳莉蓮擔任裕隆董事有很長時間，但畢竟與當家作主有程度上的不同，如何最快時間上手，不僅考驗嚴陳莉蓮，也考驗經理人團隊。

嚴凱泰生前遺願是不發訃文、不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，敬辭來自各界致意，不過驟逝消息傳出後，各方關切湧入，裕隆集團已經鬆口，將擇日辦理追思會，至於形式時間等細節都還未定，之後會統一對外公布。

(中國時報)