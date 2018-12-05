人物側寫》嚴凱泰驟逝！冠上夫姓 嚴陳莉蓮扛下重擔

嚴凱泰因癌症驟逝，領導裕隆集團的重任，落到夫人嚴陳莉蓮肩上。

友善列印
中國時報
震驚各界！裕隆董座嚴凱泰逝世　享年54歲

接下裕隆汽車董事長，嚴陳莉蓮邁出接班第一步。從女籃國手到裕隆嚴家媳婦，從陳莉蓮到嚴陳莉蓮，人生際遇堪稱傳奇，自先生手中接下棒子這幕，更與她的婆婆，嚴凱泰的母親吳舜文，有著相似之處。

李建榮憶嚴凱泰 挺兩岸發展
挺過第一關 裕隆股價衝漲停

裕隆集團董事長嚴凱泰驟逝，集團隨即發出聲明稿，由遺孀嚴陳莉蓮接掌集團執行長，而在晚間發出給員工的公開信中，陳莉蓮更冠上了夫姓，加了嚴字的簽名仍顯生疏，在此之前包括年報，她都是叫陳莉蓮。

同樣是從先生手中接棒，冠夫姓這事，她的婆婆吳舜文也沒有做。有很多揣測，情感上的追憶亡夫，或是體貼一點，希望集團員工不必改口，仍管她叫「嚴執行長」也罷，至少證明她對延續嚴家事業，沒有逃避空間。

不可諱言，在以男性為主的汽車產業，女性相對弱勢，能做得不錯、又留下美名的，大概就是吳舜文。只是對照兩人處境，婆媳同樣有著年紀尚輕的子女，先生先走一步，經營風格與成果，很難不被被拿來比較。

而從嚴凱泰父親嚴慶齡誓言「要把中華民國裝上輪子」那刻，彷彿成為嚴家家訓，吳舜文當年打造飛羚功敗垂成，讓嚴凱泰打造納智捷這個自主品牌，更顯誠惶誠恐，如今嚴陳莉蓮當然得延續，讓這個夢想成真。只是相對於吳舜文，嚴陳莉蓮面對的經營環境更險惡，面對先生當作生命在經營的納智捷，如今「頭洗一半，不能不洗」，很清楚是難走的路、卻無法輕言放棄，如何平衡，她沒太多選擇。

在嚴凱泰身邊，陳莉蓮曾經身為女籃隊長的霸氣依在，但卻刻意隱藏。只是隨著嚴凱泰先走一步，被迫站上浪頭，嚴陳莉蓮能否不負先生重託、更超越婆婆吳舜文，這位「嚴執行長」挑戰剛要開始。

(中國時報)

李建榮憶嚴凱泰 挺兩岸發展
挺過第一關 裕隆股價衝漲停
李建榮憶嚴凱泰 挺兩岸發展

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。