人物側寫》嚴凱泰驟逝！冠上夫姓 嚴陳莉蓮扛下重擔

2018年12月05日 04:12 中國時報 黃琮淵

震驚各界！裕隆董座嚴凱泰逝世 享年54歲

接下裕隆汽車董事長，嚴陳莉蓮邁出接班第一步。從女籃國手到裕隆嚴家媳婦，從陳莉蓮到嚴陳莉蓮，人生際遇堪稱傳奇，自先生手中接下棒子這幕，更與她的婆婆，嚴凱泰的母親吳舜文，有著相似之處。

裕隆集團董事長嚴凱泰驟逝，集團隨即發出聲明稿，由遺孀嚴陳莉蓮接掌集團執行長，而在晚間發出給員工的公開信中，陳莉蓮更冠上了夫姓，加了嚴字的簽名仍顯生疏，在此之前包括年報，她都是叫陳莉蓮。

同樣是從先生手中接棒，冠夫姓這事，她的婆婆吳舜文也沒有做。有很多揣測，情感上的追憶亡夫，或是體貼一點，希望集團員工不必改口，仍管她叫「嚴執行長」也罷，至少證明她對延續嚴家事業，沒有逃避空間。

不可諱言，在以男性為主的汽車產業，女性相對弱勢，能做得不錯、又留下美名的，大概就是吳舜文。只是對照兩人處境，婆媳同樣有著年紀尚輕的子女，先生先走一步，經營風格與成果，很難不被被拿來比較。

而從嚴凱泰父親嚴慶齡誓言「要把中華民國裝上輪子」那刻，彷彿成為嚴家家訓，吳舜文當年打造飛羚功敗垂成，讓嚴凱泰打造納智捷這個自主品牌，更顯誠惶誠恐，如今嚴陳莉蓮當然得延續，讓這個夢想成真。只是相對於吳舜文，嚴陳莉蓮面對的經營環境更險惡，面對先生當作生命在經營的納智捷，如今「頭洗一半，不能不洗」，很清楚是難走的路、卻無法輕言放棄，如何平衡，她沒太多選擇。

在嚴凱泰身邊，陳莉蓮曾經身為女籃隊長的霸氣依在，但卻刻意隱藏。只是隨著嚴凱泰先走一步，被迫站上浪頭，嚴陳莉蓮能否不負先生重託、更超越婆婆吳舜文，這位「嚴執行長」挑戰剛要開始。

(中國時報)