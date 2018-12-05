李建榮憶嚴凱泰 挺兩岸發展

2018年12月05日 04:12 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

裕隆集團董事長嚴凱泰驟逝，有多年交情的前圓山飯店董事長李建榮相當感傷，他認識的嚴凱泰，關心台灣的前途、兩岸的發展，「那個心胸關懷是整個大局」，不只是企業家，更是個有原則、有理想的知識份子。

李建榮昨日撰文「憶嚴凱泰董事長」，憶起兩人過往。他說，每年都會接到嚴凱泰好幾次的電話，印象中最深刻的是2016總統選前，嚴凱泰沉痛地說對國民黨失望極了、不想投票，那應是他第一次放棄投總統。

「他從不諱言藍到骨子裡去了」，李建榮說，成長背景使然，嚴凱泰始終是個忠誠的國民黨員，即便外界冠了他「馬友友」的稱號，挺馬不遺餘力，他其實也沒多做否認，與國民黨的關係深厚可見一斑。

李建榮坦言，家庭成長的背景，讓嚴凱泰對於大陸的富強壯大有著憧憬，對兩岸關係和平發展也甚為支持，每次嚴凱泰打電話來，一講就是半小時，但從來不談自己的事業，關心的是國民黨的未來，也痛心其不爭氣。

除了談政治，李建榮對嚴凱泰的印象還有愛搞笑、而且沒啥架子。2008年國民黨主席吳伯雄在晶華飯店宴請海協會會長陳雲林時，遭民進黨動員圍堵飯店出口至凌晨才脫困，當時嚴凱泰也是到凌晨兩點才脫困，嚴不以為意，還形容這是「蒙難記」，很自得其樂。

嚴凱泰父母都是圓山飯店聯誼會的成員，從小也與圓山飯店結下不解之緣，李建榮回憶起嚴凱泰年輕時的歡樂時光，為了抽菸，還跑給聯誼會的賈秘書追，往事歷歷在目。

嚴凱泰40歲得女，李建榮說，嚴凱泰有次到南部開會，把小孩也帶上，入住高雄圓山飯店時很關心泳池安全，可見中年得女之樂，用餐也只點了肉絲蛋炒飯，生活很簡單。

(中國時報)