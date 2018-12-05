太陽光電躉購費率大砍 業者反彈

聯合再生能源公司董事長洪傳獻（左起）、SEMI太陽光電委員會主席廖國榮、太陽能光電發電系統同業公會理事長郭軒甫及天泰能源創辦合夥人陳坤宏，呼籲政府重訂合理費率。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

經濟部日前公告2019年度太陽光電躉售費率，大砍費率逾1成，引發業者反彈，昨日太陽光電產業代表發表聯合聲明，強調台灣建置成本為全球之最，政府調幅卻遠大於國際平均4.25％的降幅，同時併接台電電網所需的「自設昇壓站」成本支出，政府也應增加6％躉購費率。元晶董事長廖國榮表示，若費率維持草案不變，未來不排除淡出台灣市場。

經濟部能源局官員表示，目前正預告躉購收購價格，此外12月下旬也將舉辦公聽會，業者都可提出意見，能源局會將意見反應給躉購費率審議委員會，再開會做最後決定。

不過，業者痛批大砍躉購費率「嚴重衝擊產業」！太陽光電系統商業同業公會理事長郭軒甫指出，政府公告躉購費率逐年下調，業者不是不能接受降價，重點是合不合理。

據能源局委外研究報告未來太陽光電國際平均降幅為4.25 ％，反觀台灣的太陽光電躉購費率在考慮台灣特殊環境（如鹽害、颱風、地震、地層下陷等等）較多，更有甚者，台灣太陽光電外部建置成本為全球之最，約占電費收入3成以上。因此太陽光電的躉購費率降幅不應超過4.25％的國際平均降幅。

郭軒甫說，太陽光電併聯至台電電網的設備建置，應由政府或台電出，像是併接於超高壓的大型地面電站須設「自設昇壓站」成本，政府便應增加6％躉購費率，才能引導產業願意真正投資大型地面電站。

經濟部官員表示，業者必須提出數據佐證成本利潤，才能客觀判斷，不能只是隨口說說。

(中國時報)

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