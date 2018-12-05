太陽光電躉購費率大砍 業者反彈

2018年12月05日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

經濟部日前公告2019年度太陽光電躉售費率，大砍費率逾1成，引發業者反彈，昨日太陽光電產業代表發表聯合聲明，強調台灣建置成本為全球之最，政府調幅卻遠大於國際平均4.25％的降幅，同時併接台電電網所需的「自設昇壓站」成本支出，政府也應增加6％躉購費率。元晶董事長廖國榮表示，若費率維持草案不變，未來不排除淡出台灣市場。

經濟部能源局官員表示，目前正預告躉購收購價格，此外12月下旬也將舉辦公聽會，業者都可提出意見，能源局會將意見反應給躉購費率審議委員會，再開會做最後決定。

不過，業者痛批大砍躉購費率「嚴重衝擊產業」！太陽光電系統商業同業公會理事長郭軒甫指出，政府公告躉購費率逐年下調，業者不是不能接受降價，重點是合不合理。

據能源局委外研究報告未來太陽光電國際平均降幅為4.25 ％，反觀台灣的太陽光電躉購費率在考慮台灣特殊環境（如鹽害、颱風、地震、地層下陷等等）較多，更有甚者，台灣太陽光電外部建置成本為全球之最，約占電費收入3成以上。因此太陽光電的躉購費率降幅不應超過4.25％的國際平均降幅。

郭軒甫說，太陽光電併聯至台電電網的設備建置，應由政府或台電出，像是併接於超高壓的大型地面電站須設「自設昇壓站」成本，政府便應增加6％躉購費率，才能引導產業願意真正投資大型地面電站。

經濟部官員表示，業者必須提出數據佐證成本利潤，才能客觀判斷，不能只是隨口說說。

(中國時報)