躉購價砍到見骨 非核家園無期

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中國時報

九合一大選公投結果，民眾選擇拚經濟、反空汙並進，不論在野黨提出的「以核養綠」，民進黨追求的「非核家園」，綠電都扮演要角，但一場躉購費率調整，卻讓綠電兩大支柱風電、太陽光電業者先後怒喊「不玩了」！

躉購費率預告猶如一刀捅上的馬蜂窩，叮得經濟部滿頭包，離岸風力業者痛批政府未考慮外商協助建構台灣產業鏈所需成本，「為什麼政府要在一座風場都沒有時、就調降費率」。

太陽光電業者更直言，以太陽光電人力成本占比高達2/5，政府卻一個勁的與東南亞、大陸工資低於台灣的地方比，在產業鏈尚未因政府發展太陽能發電政策而茁壯前，大刀一揮，硬砍躉購費率逾1成，猶如殺雞取卵，只做前期投資的業者還可壯士斷腕選擇不玩，但投下鉅資的業者，頭洗一半，根本無所適從。

檢視民進黨政府政策，總是搖擺不定，在離岸風電競標價格出爐，每度費率低於2.55元以下，經濟部遭外界炮轟，躉購費率貴得離譜，原本政府出面強硬捍衛，強調係為協助本土離岸風電產業發展，不料，時隔數月，之前信誓旦旦的說法，透過這次檢討，做了修正。

之前太陽光電力推一地兩用，業者興致勃勃依政策規畫推動建置「風雨球場」、「漁電共生」，不料政策急轉直下，大嘆政府扶植產業發展政策，朝令夕改，產業要穩健成長，恐是緣木求魚。

(中國時報)

太陽光電躉購費率大砍 業者反彈 真假陸資 金管會自信可查明

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