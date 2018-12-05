經濟部報喜 65家台商擬回流

2018年12月05日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰休兵，經濟部次長龔明鑫指出，大陸與美國看起來有誠意解決問題，但台商知道產業結構性問題仍然存在，要回到貿易戰前狀況恐有困難，為此《歡迎台商回台投資行動草案》將於明年元旦實施，而根據經濟部接獲訊息，已有65家台商接洽回台事宜。

龔明鑫指出，日前國發會研擬的《歡迎台商回台投資行動草案》預計於明年元旦實施，方案定有「共同資格」、「特定資格」等要求，業者特別提出的缺工問題，方案中給予在大陸投資2年以上業者，回台投資金額在5000萬到2.5億元，創造本勞就業50到100人、或增聘本勞比率20％，並且本勞平均薪資在3萬元以上，外勞比率就可以在現有外勞的Extra制上再增加10％，但仍以40％為上限。

回台投資草案 元旦實施

至於租稅減免，龔明鑫說，投資購買智慧機械設備廠商，經審查，將給予租稅抵減優惠，另因應未來趨勢，產創條例近期也討論是否將5G等相關應用納入抵減範圍，將一併向行政院報告。

台商返台生根 最後機會

之前大陸與美國貿易糾紛白熱化，令不少台商擬遷往台灣或其他國家發展，依經濟部最新資料顯示，目前打算進駐科學園區廠商約23家、遷回西進後閒置廠房等處的業者約有25家，向投資台灣事務所表達擬租購土地、廠房業者約17家，共計65家。經濟部官員指出，這些業者主要通訊、伺服器、自行車相關產業等。

對於這次台商回流，晶華酒店董事長潘思亮說，「這一次，是政府讓台商返回台灣生根的最後一次機會！」

缺工問題 要準備好配套

他指出，過去幾年台商不斷外移，但陸美貿易大戰以來，許多西進發展的台商紛紛想離開大陸，當前對台灣來說是非常重要的轉捩點，卻面臨回台設廠恐缺水、缺電、缺土地、缺工等問題，其中又以缺工最嚴重。

因此，他建議政府要準備好配套，給予台商3年特別優惠，提出水、電、租稅、引進外勞等配套方案，趁台商這一波資金返台，讓他們落地生根、根留台灣。

至於陸美貿易戰，大陸擴大對美採購，有人擔心會衝擊台灣相關產品，龔指出，目前大陸擴大能源、農產對美採購，對台影響有限，至於其他產品尚待觀察。

(中國時報)