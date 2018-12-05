經營彩券 開啟王瑛儷第二人生

2018年12月05日 04:12 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

彰化市「招財進寶投注站」經銷商王瑛儷自幼小兒麻痺，由於一隻手也殘疾，勉強學縫紉謀生，婚後住天橋下簡陋的房子，即使連廁所都沒有，她仍不以為苦；人生真正受到打擊的是，與她相依為命先生外遇、離婚，含辛茹苦養大的女兒，因青春期叛逆、離家出走，讓他遭逢雙重打擊；王瑛儷表示，幸好這屆取得公益彩券經營，女兒長大、懂事了，現在母女倆一起經營，不僅生活變得更好，還有女兒留在身邊陪伴。

隨年齡增長，王瑛儷眼看女兒白天專櫃上班、晚上夜市擺攤，在朋友的建議下，4年多前決定報名電腦型彩券經銷商遴選，幸運以正取最後一名、吊車尾中籤。

王瑛儷透露，小時候家境清寒、小兒麻痺，根本沒上過小學，年輕時只能靠微薄的家庭代工來維持家計，與前夫離婚後，為維持單親的經濟負擔，她必須接更多家庭代工，幾乎沒有休假日。

王瑛儷表示，很感謝政府開辦公益彩券，雖然她只認得簡單的國字，但有豐富經驗的台灣彩券團隊做後盾，讓她學會操作電腦，不用再花很多時間去賺微薄的收入，女兒現在幫忙顧店、批彩券，而且顧店之餘還能接送小孫女幼稚園下課，王瑛儷說：「沒有比現在生活更好了！母女聯手合作經營事業，很珍惜這樣的機會。」

王瑛儷的女兒並非親生，她因無法生育，婚後得知有跟她一樣出身困苦家庭、父母無力扶養的小女嬰，她不顧自身行動不便，毅然決然收養她；忙碌辛苦但安穩的日子，僅維持10年，與前夫離婚後，女兒正逢叛逆期，翹課、抽菸樣樣來，激烈爭吵中，女兒一句「我們沒有血緣關係」傷透她的心，女兒離家出走後，讓她再度遭逢挫敗。

幸好，女兒在一對情侶朋友的勸說下回家，並沒有棄她於不顧，回家後母女相互調整相處模式、心態，現在看著女兒懂事、成家、共同經營事業，王瑛儷心中充滿喜悅。

(中國時報)