合庫勇奪最佳服務創新獎

2018年12月05日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

金融科技浪潮來襲，合庫銀行致力推行電子金流業務及提升數位金融服務，11月於財金資訊公司主辦的107年度金融資訊系統年會暨成果發表會，獲頒電子金流業務「最佳服務創新獎」肯定，由合庫銀行副總經理顏武雄代表領獎。

因應數位金融潮流，合庫銀行不斷探索各式創新技術，提昇數位實力，力求提供客戶優質數位金融服務。與財金公司共同進行「金融區塊鏈函證服務」，將區塊鏈技術融入傳統審計作業，降低人為錯誤或郵寄過程中函證資料遺失、竄改等風險，並完成全台第一筆Web方式區塊鏈函證回覆。

合庫網路銀行也致力推動數位化服務，如線上開立網銀、線上申請約定轉入帳號、線上解鎖、線上開立數位存款帳戶等，並定期舉辦大小活動，以創新服務推廣數位業務，改變客戶使用習慣。

擁有眾多營業據點的合庫銀行，除已建置8家數位分行外，近期預計再增加1家旗艦型及10家基本型數位分行，其中旗艦型數位分行規畫設置於新竹科學園區，提供指靜脈ATM無卡提款、遠程視訊櫃台（VTM）、互動電視牆及iPad等設備，以加速推廣合庫銀行各項電子化平台及行動支付等服務。

合庫銀行為讓更多消費者能使用便利且迅速的台灣Pay QR Code共通支付功能，特推出優質的行動支付「合庫E Pay」。於今年底前，使用「合庫E Pay」QR Code跨行轉帳服務，還可享有免手續費的優惠。

隨著即將到來的資訊月，以及年底金融界的盛事「FinTech Taipei 2018台北金融科技展」（12月7日至8日），合庫將攜手「創易加」展出無人自助販賣機，共同開通台灣Pay QR Code支付功能，預期將來各式販賣機皆能運用，加速台灣邁向行動支付的無現金社會。而會場合庫亦將提供多項贈品與伴手禮讓與會民眾體驗「合庫E Pay」，還可吃到美味太陽餅。

(中國時報)