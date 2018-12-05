10月股災 政府基金賠600億元

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中國時報
／台北報導

10月股災，政府基金賠慘了！據統計，10月勞動基金（包括新舊制勞退及勞保基金）、國保基金及公務人員退撫基金，虧損金額恐達600億元，若加計9月，合計2個月虧損金額約在8、900億元之譜，等於將前8個月賺的1,610億元吐回大半。

退撫基金最新公告，10月整體收益降至15.05億元，較9月底的收益205.21億元銳減，等於一個月少掉190億餘元，其中，委託投信代操就大賠127億元，退撫基金自行操作則虧損近63億元。

若進一步來看，退撫基金到10月底止，自行操作部位3,356.52億元，多持有大型權值股，遠高於委外代操的2,254.55億元，顯見委外代操的投信手中持股多為中小型股，而中小股跌幅比權值股大，造成委外代操績效不振。

至於勞動基金（包括新舊制勞退基金、勞保基金等）、國保基金則尚未公告10月收益，然從其淨值變化來看，虧損金額可能超過400億元，與退撫基金合計虧損至少達到600億元。

勞動基金於10月間2度撥款給投信代操，一次是420億元，要求年收益率最少5.94％，主要是買進中小股為主。另一筆140億元，是總委託額度420億元，以追蹤台灣永續指數為主，追求收益為相對報酬，買進主要標的為大型權值股，台積電占權值比重3成，10月間僅先撥款3分之1，當時要求3天內火速加碼部位至7成，即3天內投入台股百億元。

事實上，10月台股大型權值股及中小股同步大跌，尤其台積電跌幅10.86％最深，法人研判，政府基金10月臨危受命「護盤」，但帳面卻因而出現大幅損失。另外，退撫基金於10月間小幅撥款50億元，也難逃虧損命運。

(中國時報)

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