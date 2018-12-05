火箭耶誕樹點燈 點燃生命之火 募款開跑

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（前中）出席第34屆點燃生命之火全民愛心募款運動，開心與孩童互動。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

由中國信託慈善基金會發起、中國信託銀行主辦的第34屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動，昨日舉辦點燈儀式，多家愛心企業與受贈單位共同攜手點亮17公尺高，以夢想火箭、勇氣太空船為主題的「火箭耶誕樹」，一同為偏鄉弱勢孩童點燃希望。

第34屆「點燃生命之火」盼望達成新臺幣1億元的募款目標，中國信託拋磚引玉，率先捐出新臺幣200萬元，邀請全民一起幫助臺灣的偏鄉孩童，為他們創造無限可能的未來。

中信慈善基金會董事長辜仲諒指出，偏鄉地區的弱勢家長，即使工時長、同時兼好幾份工作，他們也不放棄任何一個能夠改變家境的機會。只是資源匱乏的地區，不容易找到穩定的工作，成為「偽隔代教養家庭」；或是家人臥病在床，孩子反而要幫忙照顧大人，令人擔憂孩子的未來究竟在何處。

「點燃生命之火」愛不間斷，過去33年來已募集近新臺幣20億元善款，持續幫助全臺逾45萬名偏鄉弱勢兒童，這是國內歷史最悠久的募款活動，長期關注臺灣社會貧窮問題，透過募款改善偏鄉弱勢孩童的成長困境。

第34屆「點燃生命之火」募款活動持續至2019年3月8日止，提供多種捐款方式，包括於中國信託全臺152家分行臨櫃捐款、傳真、郵政劃撥及超過5,500臺ATM使用「愛心捐款」鍵捐款，亦可透過中國信託24小時免付費專線0800-001-100或上中信慈善基金會官網捐款。

為迎接富含希望與夢想的耶誕節，全臺獨一無二的戶外滑冰場也在中國信託金融園區同步啟用，今年的戶外滑冰場添上科技新裝，讓民眾滑步在皓白的冰層上，能擁有如同在太空中漫步的新奇體驗。

中國信託金融園區三棟商場大樓也在耶誕節前，布置多棵遠從加拿大海運而來的耶誕樹，其中將近5公尺高、位於中國信託金融園區A棟一樓大廳的松樹，是今年全臺最高的室內耶誕松樹，歡迎民眾前來感受特殊的節慶氛圍。

(中國時報)

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