看病刷卡 20家銀行恐退出

不少民眾到醫院看病時已經習慣刷卡繳費，住院繳費刷卡比例更高，有些醫院可高達7、8成，方便成自然，若因手續費問題導致不能刷卡，恐怕會民怨四起。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

在公立醫院可以刷卡繳醫療費用的「公務機關信用卡繳費平台」，儘管明年仍維持民眾免手續費，但由於年約2000萬元的帳由誰埋單，還沒有結論，一旦年底無法喬攏，恐使20家銀行退出平台。醫界人士則指出，刷卡手續費很低，私立醫院大多願意吸收，目前僅台大及北榮因為主管的教育部及退輔會未編列預算，所以手續費問題一直存在。

維持不向消費者收錢

聯合信用卡處理中心自2016年開辦「公務機關信用卡繳費平台」，已經有1415家公務機關和公立醫院加入，包括醫療費用、辦護照規費、健保費、交通規費和罰鍰及水電費等，都可刷卡繳費，相當方便。

據聯卡中心統計，現有33家發卡機構參加，單月交易筆數約2萬筆，儘管金管會主委顧立雄允諾明年將維持不向消費者收費，但這筆年約2000多萬的手續費用，仍然存在。

33家參與平台的發卡機構中，僅有13家願意吸收刷卡手續費，另外20家則表態「一定要收手續費」。顧立雄指出，本來與國發會的共識，就是公務機關編列相關預算，吸收手續費；首年上路，為了配合行政院2025年達到行動支付普及率90%目標，加上公務機關沒有經驗，發卡機構才同意先行吸收，如果繼續要求銀行幫忙吸收，那公務機關就更不可能主動編預算了。

銀行局樂觀「不會發生」

銀行局副局長王立群直言，銀行收手續費是「天經地義」，聯卡中心也承諾差別收費，盡量不增加醫療院所負擔；且去年總計2000多萬，分下來每間公務機關負擔不大，銀行局支持發卡機構收取手續費，更直指公務機關拒編這筆預算「是要不要，不是能不能」。不過，如果到年底公務機關執意不編預算，20家發卡機構恐怕只能離開平台，王立群說，「相信這不會發生」。

醫界人士指出，國內醫療院所刷卡手續費以所繳金額定額收取，500元以下刷卡手續費2元，超過500元到1000元刷卡手續費3元，最高繳費10萬元以上手續費50元，幾乎僅是信用卡手續費的1成。費用很低，私立醫院大多願意吸收支付，但台大及北榮因為主管的教育部及退輔會一直未編列預算，所以手續費問題一直存在。現在不少民眾看病繳費已開習慣刷卡，住院繳費刷卡比例更高，有些醫院可高達7、8成。

(中國時報)

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