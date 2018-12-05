奉獻台灣醫療40年 羅慧夫在美辭世

2018年12月05日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 林周義、／台北報導

整形外科權威羅慧夫醫師因年紀老邁、心肺衰竭，於美國時間12月3日凌晨3時離世，享壽91歲。羅慧夫於1959年來台，因有感顱顏手術的不足，投入顱顏外科的領域，帶來許多貢獻，期間也將建立起的顱顏照護模式，推廣至國外，為台灣在國際上增添光彩。

蔡英文總統昨在臉書表示，把台灣當做家鄉來愛護的羅慧夫醫師是永遠的台灣人，「謝謝你為我們付出的這一切」。

1959年，羅慧夫以醫療宣教士身分來台，1960年開始擔任馬偕醫院院長，1976年轉任長庚醫院院長，1999年退休返美。羅慧夫為台灣貢獻許多「第一」，如第一個小兒麻痺重建中心、加護病房、山地巡迴醫療車、自殺防治中心-生命線、燙傷中心及唇顎裂暨顱顏中心等醫療防治機構。

「看到台灣很多唇顎裂，沒做得很好，他（羅慧夫）就回美國進修整形外科。」羅慧夫的第一位住院醫師，長庚決策委員會名譽主任委員陳昱瑞表示，台灣當時的顱顏手術不多，看見台灣的需要後，羅專心投入這個領域。

羅慧夫1989年成立羅慧夫顱顏基金會，至今協助超過3萬名貧困顱顏患者獲得醫療補助，超過5萬人獲得專業社會工作服務。另輔導成立超過20個海外顱顏中心及團隊，將顱顏照護的模式複製到有需要的國家。

「他（羅慧夫）的團隊治療概念，強調的是一起治療，而非一個人做秀，」陳昱瑞透露，羅慧夫曾遇到從中南部遠道而來的病患，因耳朵積水需轉診至耳鼻喉科，為讓他們方便，一通電話就把耳鼻喉科預約好，以免掛號時間太長，過於勞累。

羅慧夫離世時，陳昱瑞即收到他女兒寄來的信，信中透露羅慧夫約10天前逐漸不能吞嚥，家人當時已做好心理準備。過去每當兒女離家念書、出遠門，全家都會手牽手、抱在一起禱告，期盼在新的地方得到上帝的照顧；羅慧夫離世的前一晚，全家也照慣例牽手祈禱。

羅慧夫醫療奉獻40年，義診足跡遍台灣與世界各地。晚年的他苦於帕金森氏症，無法負荷長途旅行疲累，2013年最後一次回台。

(中國時報)