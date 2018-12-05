農委會籲兩岸聯防豬瘟 盼組團赴陸

2018年12月05日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

中國大陸非洲豬瘟疫情蔓延，農委會擬透過兩岸共同合作，加強防疫能量。農委會4日表示，農委會已透過陸委會、海基會轉達意願，希望台灣能組團前往大陸觀察非洲豬瘟實際案例，同時我國也能提供大陸防疫技術，共同防堵非洲豬瘟疫情。

農委會副主委黃金城表示，中國大陸繼3日再爆出陝西省案例，目前非洲豬瘟疫情已擴及21省、達85例；依照病毒性傳染病特性，出現疫情後3個月至半年會進入爆發高峰期，大陸此時正是「野火燎原」的高峰階段，將持續延燒半年至一年，預估影響8000萬至1億頭豬隻，直到染病豬隻都被撲殺掉，疫情才可能緩和。

他說，非洲豬瘟病毒已進入大陸肉品加工體系，具有高度危險性，若疫情進入台灣，可能造成1500億元以上的立即性損失，疫情無法撲滅，損失會持續下去。

黃金城指出，據大陸統計，非洲豬瘟3成透過廚餘傳播，4至5成則是由活體運輸傳播，農委會3日已與環保署啟動廚餘養豬場聯合稽查，確保廚餘經高溫蒸煮才可餵飼，預計一個月內將全台廚餘養豬場1831場全部稽查完畢，稽查首日已完成103場，均符合高溫蒸煮規定。

農委會代理主委陳吉仲也表示，防檢局將於網站公告非洲豬瘟防疫所有工作項目，包括稽查廚餘養豬場的數目，12月21日亦將展開非洲豬瘟防疫全程演練，以確保各項工作確實按表操課。

陳吉仲並說，非洲豬瘟以前是在歐洲蔓延，全世界應對此嚴重疫病跨國合作，台灣與對岸又這麼接近，希望兩岸共同合作防疫，也期待過去在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」下的合作能恢復。

防檢局長馮海東則補充說，兩岸過去在合作協議架構下農產品貿易交流，但因目前兩岸關係降溫，只剩台灣持續通報查獲大陸違規產品、檢疫有害生物等訊息，大陸則降低回應頻率，期待往後恢復兩岸動物疫病交流，在大陸開往台灣的港口、機場，協助台灣宣傳防疫事宜。

(中國時報)