兩岸經濟合作 汪洋拋3不變

2018年12月05日 04:12 中國時報 吳泓勳 、 黃欣 ／廈門報導 ／廈門報導

2018年兩岸企業家峰會昨上午於廈門登場，談及兩岸經濟合作，大陸全國政協主席汪洋拋出「三不變」說。他表示，兩岸經營合作穩定發展的大勢沒有變；兩岸經濟互補大格局沒有變；對台商提供良好服務沒有變。

昨出席開幕式的還有峰會台方理事長蕭萬長、副理事長江丙坤，陸方峰會理事長郭金龍，以及副理事長張平。出席的企業家包括鴻海集團董事長郭台銘、三三會理事長許勝雄、華新麗華董事長焦佑倫、國票金控董事長魏啟林、麗寶集團董事長吳寶田等。

對台商服務 強調會更好

汪洋致詞時說，大陸正積極對外開放，要率先對台灣開放，因為兩岸是一家人；大陸對台企的服務，「沒有最好，只有更好，一定會越來越好。」這也是台灣九合一大選後，最高層級的大陸涉台官員公開談話。

汪洋會前與蕭萬長等會面。他說，參會人數超過預期，說明兩岸經濟合作發展的融合大勢，任何力量都阻擋不了。

談及國際情勢對兩岸經濟合作影響，汪洋指出，國際局勢雖在變，但「兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有變」，雖處在保護主義、單邊主義陰霾，但大陸經濟是大海，狂風驟雨不能掀翻大海，兩岸經濟合作能通過考驗，並結出豐碩果實。

轉型升級 優勢互補擴大

汪洋還稱，大陸經濟成長正在進行變革，但「兩岸經濟優勢互補大格局沒有變。」雖然近年大陸經濟增速稍放緩，但基本面並未改變，兩岸經濟互補空間不是縮小而是擴大；台企有技術、創意、管理經驗優勢，符合大陸轉型升級需要。

汪洋也表明，大陸投資環境在變，但「對台商提供良好服務沒有變。」大陸人工等成本變貴，環保等監管變嚴，有些台商感到經營壓力，但大陸正營造更好環境，為企業長期可持續發展創造條件。

(中國時報)