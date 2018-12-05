習到訪 巴拿馬重申一中和統

2018年12月05日 04:12 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸國家主席習近平昨與巴拿馬總統瓦雷拉舉行會談。會後兩人除共同見證簽署電子商務、服務貿易等領域合作文件，陸巴還發表聯合新聞公報，重申一個中國原則。巴方在公報中強調「積極支持中國和平統一進程」，這是繼越南之後，大陸邦交國再次就「中國統一」清楚表態。

習近平會見時指出，巴拿馬「2030年國家物流戰略」與陸方共建「一帶一路」倡議高度契合，雙方要加強戰略對接，推進基礎設施建設等領域合作。瓦雷拉回應，「巴拿馬堅定奉行一個中國政策」，支持共建「一帶一路」，期待與陸方加強投資，願與陸方早日商簽自貿協定。

值得一提的是，新聞公報中提到，「雙方重申一個中國原則是國際社會的廣泛共識。兩國建交是正確的決定，為兩國人民帶來了實實在在的利益。巴方強調積極支持中國和平統一進程。」

以往大陸和邦交國簽署公報，其中都會有一條「重申奉行一個中國政策，堅決反對任何形式的台獨分裂活動」，但去年開始，大陸和越南簽署聯合公報出現「支持兩岸關係和平發展與中國統一大業」字眼，這次巴拿馬則說「積極支持中國和平統一進程」。

此外，陸方在公報中肯定巴拿馬運河在全球經濟中的作用，尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。

(中國時報)