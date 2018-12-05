合作新模式 蕭萬長提5方向

2018年12月05日 04:12 中國時報 吳泓勳 ／廈門報導 ／廈門報導

兩岸企業家峰會4日於廈門舉行開幕式，前副總統、峰會台方理事長蕭萬長致詞時指出，峰會成立5年多以來促成兩岸企業合作交流成果，但包含陸美貿易摩擦等挑戰對大陸經濟帶來新風險與考驗，未來兩岸企業合作應跳出固有思維，尋求包含升級版合作新模式等5大方向。

蕭萬長指出，第一點先建議加速建立協助大陸台商的有效機制。近年大陸投資環境急遽改變，供應鏈崛起帶來競爭壓力，以及陸美貿易摩擦衝擊逐步擴大，台商面臨各類困難，如果不協助解決，兩岸企業合作也將會淪為空談。大陸當局應該要盡速建立協助大陸台商機制，在資金、土地取得、市場機會進行分享；提供環保、稅務等協助，協助渡過難關。

其次，建立升級版的兩岸企業合作模式。蕭萬長說，兩岸企業合作須全面轉型升級，從重視成本、規模、效率「量的合作」，轉變至重視研發、創新、品牌、行銷「質的合作」，共同拓銷區域及全球市場。

蕭萬長還稱，第三，促進民營企業及中小企業合作；台灣在國企民營化及中小企業發展方面有相當成功的經驗，未來可以擴大雙方的交流與合作。第四，擴大服務業發展及創新合作。第五、推動「一帶一路」共同拓展海外市場合作空間；除了由陸企擔任領頭羊角色之外，建議要保留一定的比例商機給台商。

(中國時報)