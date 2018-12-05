釋放善意信號 要台商安啦

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中國時報

大陸全國政協主席汪洋昨在兩岸企業家峰會上，拋出大陸「三不變」說；這形同是九合一選後及陸美貿易戰短暫休兵新形勢下，北京對兩岸經貿形勢射出的「三支箭」。除讓台商吃下定心丸，更重要的是，因應選後台灣政局變化，持續釋放惠台政策信號，穩住兩岸經貿格局；這「三不變」可謂箭箭射進台灣民眾心坎裡。

兩岸企業家峰會昨在廈門登場。作為九合一選後，及陸美貿易戰休兵後的首個兩岸大型民間經貿交流活動，大陸對台二把手汪洋在會上一言一行，將成大陸看待選後兩岸經濟合作的風向標。

針對兩岸經貿議題，汪洋昨日致詞大致可歸納為「三不變」，即「兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有變、兩岸經濟優勢互補大格局沒有變、對台商提供良好服務沒有變。」

平心而論，陸美雖達成貿易戰休兵90天共識，但受到此前兩強角力波及，不少台商憂難逃魚池之殃，而汪洋首枝箭形同讓台商吃定心丸，要台商不用「皮皮銼」，大陸照顧台商力度不減弱。

而第二枝箭則在於進一步信心喊話；聚焦大陸經濟總體態勢並未受大環境影響，台商運用兩岸產業分工互補利基點依然存在，台青西進大陸尋找舞台的空間更未受限。

第三枝箭是看準大選後台灣政壇藍綠大風吹，兩岸城市交流可望風起雲湧之際，釋放大陸持續惠台信號；汪洋一句，「對台灣企業政策服務沒有最好，只有更好」的說法，無疑是最佳註腳。

(中國時報)

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