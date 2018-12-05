一方面向陸施壓 並與國會大鬥法！美發動貿易攻勢 川普兩面開戰

2018年12月05日 04:12 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

習川會有成！ 元旦美不對陸加徵報復關稅

美國總統川普3日持續推進「美國優先」貿易攻勢，一方面加強向中國大陸施壓，要求陸方盡快兌現上周末「川習會」的承諾，一方面又為與墨西哥和加拿大簽署《美墨加協定》（USMCA），並取代1994年簽訂的《北美貿易協定》（NAFTA），與國會展開大鬥法。

美內部有對陸路線之爭

《華盛頓郵報》北京分社前社長潘文（John Pomfret）分析，川習的「停戰協議」只是提供暫時的喘息空間，從更深層來看，這是川普政府內部的「對中路線之爭」。以財長穆努欽為首的一派相信，可透過談判說服大陸停止竊取美國科技與智財權，萊海澤代表的另一派則認為大陸永遠不會改變。目前川普看似傾向穆努欽，宣布延後將2000億元商品的關稅稅率從10％上調到25％，但僅給了短短90天來處理多年來都無法處理的棘手問題，還指派萊海澤為談判代表，顯示川普也不是很相信陸方。

此外，值得注意的是，川普政府中的鷹派強烈要求陸方調整、甚至是取消其高科技產業發展戰略《中國製造2025》，這在此次習川會中並未明列為磋商議題，今後談判仍可能成為火種。

中國製造2025 將成火種

白宮首席經濟顧問庫德洛3日透露，川普希望看到陸方遵守G20峰會中的承諾，立即做出讓步。不過記者詢問中方將採取哪些具體措施時，庫德洛並沒有明確說出,只是表示，「對此我們還沒有明確協議…我們希望關稅能降到0」。事實上，要達到目標還有極為複雜的談判程序，「過去我們與中國談了很久，也很失望一直看不到成果」。

與此同時，川普1日與加墨簽訂的貿易協定預料會在國會遭遇巨大阻礙，不少議員就勞工權益、農業、製造業、環境等提出疑慮，執政與在野黨內部也都出現嚴重分歧，加上上月期中選舉後眾議院被民主黨拿下，有重量級議員預測，取代NAFTA的USMCA難以在國會闖關。

民主黨不買帳USMCA尷尬

民主黨方面堅持，應重啟USMCA談判，以限制企業把工作機會轉移到墨西哥。此外，部分議員質疑川普無權片面宣布退出NAFTA，還有議員可能策略性阻撓相關議題，以推動選區相關法案通過。

為了避免夜長夢多，川普1日放話稱，將致力完成現有法案表決，意指即使國會不接受現有協議，也不會有其他協議。共和黨聯邦參議員格拉斯利指，川普只要告訴國會，「60天後我就要退出NAFTA，若你們沒有降低關稅的協議，那就回復到1993年前的規定」，如此一來，即使國會對USMCA不滿，也必須進行表決。

(中國時報)