貿易戰明年中告一段落

2018年12月05日 04:12 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮4日做出預測，表示中美貿易戰可能將於2019年年中告一段落，原因是中美會強烈感到貿易戰的代價，雙方到時才會有政治意願解決分歧。但貿易戰不會完全結束，將會持續「鬥而不破」。

俄羅斯衛星通訊社報導，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮在出席「改革開放40年的中國外交」新聞茶會接受訪問時表示，他認為明年年中會結束中美貿易戰，是因為雙方在貿易摩擦上付出的代價會比較明顯，現在的代價還不明顯，雙方到時候會有很強大的政治意願來解決問題。

金榮燦表示，美國與日本在上世紀的70年代末期有貿易戰，持續了20多年。這一次，中美元首在阿根廷會晤時，釋放出雙方貿易摩擦會「休戰」的信號，當然90天的談判將會非常艱難。

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所前所長陳鳳英則表示，中美兩國元首已經就經貿問題達成了共識，這是一個好的開始。雙方都需要一個休戰期，這個緩衝期對雙方都非常重要。

她表示，雙方都不能承擔繼續對抗下去的負擔，股市、房市、匯率債卷都會受到影響。但是，休戰不等於停戰，停戰也不等於今後就不會再戰。

陳鳳英說，陸美博弈已經具有全球性的意義，而且不僅僅是世界貿易組織（WTO）上的博弈，如果中美不能達成協議將波及其他國家，為此在明年的G20部長級會議上WTO改革將是重頭戲，雙方的態度非常關鍵。

(中國時報)