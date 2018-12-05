貿易戰明年中告一段落

友善列印
中國時報
／綜合報導

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮4日做出預測，表示中美貿易戰可能將於2019年年中告一段落，原因是中美會強烈感到貿易戰的代價，雙方到時才會有政治意願解決分歧。但貿易戰不會完全結束，將會持續「鬥而不破」。

俄羅斯衛星通訊社報導，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮在出席「改革開放40年的中國外交」新聞茶會接受訪問時表示，他認為明年年中會結束中美貿易戰，是因為雙方在貿易摩擦上付出的代價會比較明顯，現在的代價還不明顯，雙方到時候會有很強大的政治意願來解決問題。

金榮燦表示，美國與日本在上世紀的70年代末期有貿易戰，持續了20多年。這一次，中美元首在阿根廷會晤時，釋放出雙方貿易摩擦會「休戰」的信號，當然90天的談判將會非常艱難。

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所前所長陳鳳英則表示，中美兩國元首已經就經貿問題達成了共識，這是一個好的開始。雙方都需要一個休戰期，這個緩衝期對雙方都非常重要。

她表示，雙方都不能承擔繼續對抗下去的負擔，股市、房市、匯率債卷都會受到影響。但是，休戰不等於停戰，停戰也不等於今後就不會再戰。

陳鳳英說，陸美博弈已經具有全球性的意義，而且不僅僅是世界貿易組織（WTO）上的博弈，如果中美不能達成協議將波及其他國家，為此在明年的G20部長級會議上WTO改革將是重頭戲，雙方的態度非常關鍵。

(中國時報)

一方面向陸施壓 並與國會大鬥法… 90天局勢難料 對台商是凌遲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。