90天局勢難料 對台商是凌遲

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰「休兵」90天，工研院前主任杜紫宸表示，對於大陸來說並非鬆一口氣，美國只是把大陸「留校察看」，對未來的談判施加壓力。他直言，本來對貿易戰還沒做好因應準備的台商，這90天可說是「活受罪」，因為不確定性只增無減，甚至成為台灣經濟頭頂的一片「烏雲」，他對明年的展望抱持悲觀。

美國總統川普同意，延遲對2000億美元的大陸貨品課徵25％高額關稅，設下90天期限「化解雙方衝突」，杜紫宸指出，美國此舉很聰明，大陸的壓力並沒有解除，反而要在90天內盡力討好，向美方條件妥協，甚至留下書面承諾。他比喻這是「緩刑」，大陸有沒有及格，就要看這段時間表現，此時遊走在中間地帶的企業，恐將被加重監管和處罰，例如對涉美光竊密案的聯電來說，就絕對不是好消息。

至於對台商影響，杜紫宸認為，部分台商因為1月1日本要調高關稅，早已準備好撤離，現在多了90天，確實比較輕鬆；但是，許多台商還沒對去留下決定，這90天將有如「凌遲」。「風險來自於不確定性」。　杜紫宸強調，貿易戰雖然針對大陸，但是以影響的比例來看，大陸經濟規模比台灣大很多，「大陸能承受的我們不見得可以」。他表示，停戰90天代來的風險，讓台灣經濟的明年展望有如「烏雲」，雖不會下雨，也不會放晴；並且現在政府不太敢講話，更不能得罪美國，「滿尷尬的」。

(中國時報)

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