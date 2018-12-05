納瓦洛：給陸90天 做20年該做的事

2018年12月05日 04:12 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

習川上周末在阿根廷達成共識，關稅戰停火90天。白宮國家貿易委員會主席納瓦洛3日表示，美國沒有任何讓步，而是給中國90天時間「去做過去20年來應該做的事」。他強調，期限結束時，美國要看到「可驗證的結構性改變」。

參與習川晚宴會談的納瓦洛3日透露，會談開始後30分鐘主要是中國大陸國家主席習近平發表談話，他也是唯一在晚宴上發言的中方成員。據納瓦洛描述，習近平詳細列舉中國承諾要做的事，不僅僅限於買美國的農產品這項非核心議題，而是進行結構改變。

納瓦洛意有所指地說，也許正是如此，中國媒體才會試圖針對此次會談傳達不同的訊息。

納瓦洛指出，中方針對美國的142項特定要求，提出具體文字回應，中國回去之後得修改並落實法令，要求透過網路入侵美國企業與家庭的數千名政府雇員停手。

納瓦洛說，「儘管立下90天停戰期限，但我們想要的不是更多談判，而是期限結束後看到可驗證及真實的結構改變，而且必須能夠產生實際、可驗證、立竿見影的結果…我們沒有做任何讓步，而是給中國90天的時間，做過去20年來早應做到的事情」。另外，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，停戰期間將從2019年1月1日起算。

納瓦洛指出，「口頭承諾很容易，這整個結構議題才是真正重要的事。這場談判的核心優先事項是要中國不再竊取我們的智慧財產、不再強迫技術轉移、不再侵犯美國的科技結晶」。

(中國時報)