研發量子加密法 陸技術領先

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中國時報
／綜合報導

紐約時報報導，從美國的谷歌到中國的阿里巴巴，世界科技巨頭正爭相研發擁有高速運算優勢的量子電腦。量子電腦具備超強的破解密碼能力，可輕易破解現有的加密技術，危及機密資料安全。而解決之道就是發展量子加密方法，以便在量子電腦時代阻擋駭客的攻擊，大陸在這場競賽中居於領先地位。

報導指出，一些科學家研發量子電腦，一些則致力於研究量子加密技術，以保護商業和國家機密的安全。這是一場涉及國家安全的競賽，中國則在量子加密方面占有明顯的領先優勢。與人工智慧等其他尖端技術一樣，北京已經把各種量子研究列為優先要務。

「為了掌握這項技術，中國採取非常慎重的戰略，」橡樹嶺國家實驗室的前研究員厄爾說。厄爾現在是量子加密技術公司Qubitekk的總裁兼技術長。「如果我們認為可以等5年到10年後再著手研發這項技術，那就太晚了。」

建構遠距離的量子加密網目前無法保證可行，但大陸樂於嘗試，而且政府政府、學界和商界都投入資源，如果真的行得通，大陸可能會獲得巨大的回報。北京當局已斥數千萬美元，建造使用量子加密傳輸數據的網路。中國對量子加密的投資中，以世上首顆「墨子號」量子科學實驗衛星最受矚目。去年，中國與奧地利科學家使用「墨子號」衛星，成功進行世界首次量子加密的洲際視訊通話。

目前量子加密只能在有限的距離內使用。而北京和維也納之間的衛星連線，將此限制擴大到創紀錄的7600公里。經過四年的規畫和建設，北京和上海之間的專用量子通訊網路也於去年投入運作。

由於大陸最近在量子研究領域上進步神速，美國也急起直追。南加州新創公司Qubitekk正在努力利用該技術確保田納西州的電網安全。第二家新創公司Quantum Xchange正在東北部建立量子加密網路，希望為華爾街銀行和其他企業提供服務。

(中國時報)

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