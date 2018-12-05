北市最凶宅 一路發拍定

2018年12月05日 04:12 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

位於北市新生北路二段、錦州街口，被稱為「北市最凶凶宅」的錦新大樓，其前身的時代大飯店公司，因積欠地價稅36萬元遭拍賣，行政執行署台北分署昨進行第3次拍賣大樓基地土地，終以4788萬8888元的「一路發」幸運數字拍出，因時代大飯店持有其中約22坪土地，換算每坪約211萬餘元。

錦新大樓為地上14層的住商混合大樓，前身是時代大飯店，1984年因2樓餐廳電線走火，造成19人死亡、45人輕重傷，飯店負責人等遭法辦，但大樓命運多舛，1986年還發生「女子跳樓壓死燒肉粽小販事件」，多年後又有火警造成2人死亡，陸續有人跳樓、情侶殉情，33年來死了24人，屢傳靈異事件。

台北分署表示，時代大飯店公司於1977年設立，1984年9月撤銷登記未繼續營業，因欠繳各年度地價稅36萬元，遭北市稅捐處移送執行。執行官曾找飯店相關人士繳清欠稅，但因飯店早已結束營業，無人出面清償，將使欠稅金額一再累積，因此決定拍賣土地追討欠稅。

台北分署說，時代大飯店依持分比例計算持有約22.6坪，大樓土地鑑價金額9044萬元，今年10月間，一拍底價7240萬元、單坪土地價格約320.2萬元，但乏人問津流標。

台北分署昨進行第三次拍賣，底價4634萬元，最後由大樓基地土地共有人之一的林姓男子以4788萬8888元得標，換算每坪約211萬餘元，順利拍定，等於是鑑價打了對折。

法務部行政執行署全台13個分署昨舉行年度最後聯合拍賣，總計拍出1.3億元，其中台北分署就拍定4807萬8378萬元，挹注國庫收入。

(中國時報)