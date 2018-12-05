北市最凶宅 一路發拍定

友善列印
中國時報
／台北報導

位於北市新生北路二段、錦州街口，被稱為「北市最凶凶宅」的錦新大樓，其前身的時代大飯店公司，因積欠地價稅36萬元遭拍賣，行政執行署台北分署昨進行第3次拍賣大樓基地土地，終以4788萬8888元的「一路發」幸運數字拍出，因時代大飯店持有其中約22坪土地，換算每坪約211萬餘元。

錦新大樓為地上14層的住商混合大樓，前身是時代大飯店，1984年因2樓餐廳電線走火，造成19人死亡、45人輕重傷，飯店負責人等遭法辦，但大樓命運多舛，1986年還發生「女子跳樓壓死燒肉粽小販事件」，多年後又有火警造成2人死亡，陸續有人跳樓、情侶殉情，33年來死了24人，屢傳靈異事件。

台北分署表示，時代大飯店公司於1977年設立，1984年9月撤銷登記未繼續營業，因欠繳各年度地價稅36萬元，遭北市稅捐處移送執行。執行官曾找飯店相關人士繳清欠稅，但因飯店早已結束營業，無人出面清償，將使欠稅金額一再累積，因此決定拍賣土地追討欠稅。

台北分署說，時代大飯店依持分比例計算持有約22.6坪，大樓土地鑑價金額9044萬元，今年10月間，一拍底價7240萬元、單坪土地價格約320.2萬元，但乏人問津流標。

台北分署昨進行第三次拍賣，底價4634萬元，最後由大樓基地土地共有人之一的林姓男子以4788萬8888元得標，換算每坪約211萬餘元，順利拍定，等於是鑑價打了對折。

法務部行政執行署全台13個分署昨舉行年度最後聯合拍賣，總計拍出1.3億元，其中台北分署就拍定4807萬8378萬元，挹注國庫收入。

(中國時報)

軍改釋憲說明 15大法官搶發問 貴婦奈奈倒債 主播民代也受害

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。