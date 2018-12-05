涼山特勤摸黑騙華人 總指揮收押

2018年12月05日 04:12 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

41歲男子林銘宏多年前在馬來西亞從事電信詐騙落網，遭「空中監獄」押解回台，但僅被判易科罰金，林重操舊業，自稱是「涼山特勤總指揮」，專門半夜摸黑詐騙在美華人，一名台籍科技新貴被騙近4000萬元，透過在台父親報警，刑事局循線破獲該詐騙機房，逮捕林等12人，檢方複訊後，全數收押。

被騙的38歲楊男持有美國綠卡，在加州擔任電子工程師，今年4月，楊男接獲「中國領事館」的語音電話，隨後有自稱北京公安局、檢察官的人稱他涉及大陸洗錢案，須將帳戶內的錢交付「監管」，楊信以為真，在3個月內共匯出122萬美元到對方指定的香港帳戶。

住在台灣的楊父對兒子不斷請求金援起疑，詢問之下才驚覺兒子遇到詐騙集團，除要兒子向美國警方報案，楊父也代為向刑事局報案。

警方調查，林嫌以「涼山特勤總指揮」為代號，招募多名有詐欺前科的共犯籌組詐騙機房，在墾丁、萬里、沙鹿等地流竄，10月底才剛落腳在台中大雅一處鐵皮廠房，警方前往攻堅，查扣兩輛價值約900萬元的賓士車、現金37多萬元、民生U寶等贓證物。

警方發現，嫌犯還在機房內拜洋娃娃，疑似養小鬼求偏財。林嫌抱怨曾向大陸網友買個資，後來才發現「攏是假」，自己也被騙，由於本案涉兩岸三地和美國，檢警將透過管道協請偵辦。

(中國時報)