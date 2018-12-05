恆生老鼠會吸金 2假博士被訴

2018年12月05日 04:12 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

42歲男子陳懷恩，自稱聯合國採購監管中心執行長，在香港設立紙上公司「恆生集團」，宣稱該集團是從事衛星電視、銀行、生技等跨國企業，在台虛增資本額成立「恆生」國際物業公司，對外以「七龍珠」為名吸金，案經被害人提告，台北地檢署昨依詐欺等罪嫌將陳懷恩及公司總經理李冰玉2人起訴。

恆生集團文宣指稱，陳、李均為博士，陳贊助國際慈善公益與地球環保活動，擔任國際和平會議聯合總會亞太總會長、國際學士院亞洲總部院士、聯合國採購監管中心執行長，但檢方查出，陳、李僅大學肄業、國中畢業。

起訴指出，陳懷恩2016年8月在香港成立紙上公司「恆生電信集團」，另申請「恆生再生銀行」商標及「通用航空」、「恆生衛視」等公司，刻意與香港恆生集團同名，並無實際經營。

同年11月，陳借資3500萬，在台成立恆生國際物業公司，自去年5月起以網站做宣傳。陳、李對外以「七龍珠」為名招攬會員，民眾入會費1萬元，再拉6人入會，可分得第7人一半會費為紅利，且會費可購買集團生機健康產品「能量被」等。

去年6月，李女另籌設天使七星國際行銷公司，宣稱恆生集團占股20%，並限期開放認股，認股35萬可成為核心管理團隊，但李女卻侵吞股款。

事後，會員發現恆生商品並未上架，無從購買，陳、李還中止計算紅利，不發紅利，會員查詢李的天使公司，發現資本額僅70萬元，登記為李獨資，始知受騙。

(中國時報)