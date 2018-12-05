北市立委補選 綠白積極備戰

2018年12月05日 04:12 中國時報 曾薏蘋 、 林縉明 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員顏若芳。（方濬哲攝）

台北市議員王威中。（方濬哲攝）

民進黨立委補選提名協調小組4日約詢有意參選台北市及台中市兩席立委補選者；至於人選，民進黨代理黨主席林右昌表示，前立委姚文智及台中市長林佳龍的意見很重要。不過，台北市長柯文哲陣營人馬都被點名參選，包括觀傳局長陳思宇、競辦發言人林筱淇、幕僚「學姊」黃瀞瑩、市府發言人劉奕霆等，柯也說，該準備先準備，看有想法、有意願的，或是「我們覺得可以的」來協調，還稱自己習慣最後5秒才做決定。

林右昌 尊重姚文智意見

昨天黨中央約詢有意參選台北市立委補選的有落選市議員顏若芳、王威中，前市議員何志偉及甫當選的市議員王世堅。王世堅雖說，他只是來表達意見，黨應該徵召姚文智，如果姚堅持不接受，也絕對不能綠白合作，不要再跟柯魔鬼交易、感情勒索，若姚不接受也不要綠白合作，應該提名顏若芳。

但協調小組成員、立委鄭運鵬說，昨天有來的都有參選意願。據了解，市議員黃向群及梁文傑雖有意參選，但並未出現。

提名作業 下周三將完成

鄭運鵬轉述，上周中常會授權小組召開會議，這個會議中邀請台北市6位黨員表達意願，這次來了4位，第一階段已經完成同志意見徵詢，預計明天民進黨中執會通過補選的徵召提名辦法，該辦法是參考2015年補選提名作業，也希望下周三中常會可以完成台北與台中提名作業。

不過，柯文哲2014年競選總幹事姚立明在政論節目上談到「柯綠合作」，他直指「民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠，柯幹嘛加入民進黨？」言下之意，柯在立委補選絕對不會跟民進黨合作。媒體4日問柯文哲，是不是絕對不會跟民進黨合作，沒想到柯竟然回說：「不一定啦，台北市有3座焚化爐，我們也是每天要處理垃圾啊」；媒體追問，是用處理垃圾的方式跟民進黨合作？但他僅說，不管什麼東西都要處理。

是否合作 柯未明確表態

由於外界關注明年立委補選，柯綠是否有重修舊好的可能，柯此次對外透露自己的人馬也可能有參選意願，又疑以垃圾形容民進黨，無論雙方日後是否真的會合作，此舉都頗有叫戰意味，均是為未來合作或開戰預做準備。

事實上，據了解，劉奕霆雖將戶籍遷進士林區，但實際參選的可能性不高，而根據幕僚透露，陳思宇經過思考，也傾向不會參選，盼續留任觀傳局長。

(中國時報)