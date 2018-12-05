林口黃金寶地 工一重劃區動土

2018年12月05日 04:12 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

新北市府為了促進產業發展，推動林口工一地區市地重劃開發，市長朱立倫4日主持開工動土典禮時表示，台商及企業投資最重要在於土地與廠房的取得，工一重劃區近108公頃土地剛好滿足投資需求，新北市府會與企業一起為台灣經濟努力。

打造新興產業科技中心

新北市府地政局指出，林口工一地區以市地重劃方式進行整體規劃開發，開發面積約107.91公頃，預計可無償取得公共設施用地40.11公頃，節省徵購公共設施用地及工程費用約73億元，總工期約3年，未來將提供影視媒體產業進駐，並將引入高科技、綠能、文創、醫療等新興多元產業，配合機場捷運系統及桃園國際航空城優勢，打造為新北新興產業的科技中心。

招商3連霸 紮實拚經濟

朱立倫4日主持開工動土典禮時也說，藍營在九合一大選獲勝，他相信有很多台商及企業將回台投資，而最大的困難在於土地跟廠房的取得，林口工一市地重劃是他期盼多年的重要市政建設，未來近108公頃的土地中，扣除40公頃公共用地，還有68公頃供產業進駐，「這肯定是大台北地區最好的黃金寶地！」

朱立倫強調，林口工一及新店寶高園區剛好解決這個問題，未來絕對是提供台商回流、在地企業投資的最佳去處，新北市連續3年來是全國招商冠軍，拚經濟絕對不是只喊口號，不僅獲得全國人民肯定，他也非常希望更多產業進駐新北、深耕台灣，共同為台灣的經濟努力。

朱立倫即將在25日卸任，他不忘替自已宣傳過去8年市長政績，這些年來對林口的建設不少，「有說過的攏有做到，沒說的嘛有做到」，他也期盼未來的市長能繼續建設林口，讓林口愈來愈發達，做到「在地就業、在地就學、在地就養、在地樂活」，讓林口成為安居樂業的好地方。

(中國時報)