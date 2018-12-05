以工代賑沒了 邊緣戶陷困境

社會局社會救助科以邊緣戶不符「以工代賑」中低收資格，發文要求46位在市府工作的中高齡或身障者全數「走路」。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市社會局以邊緣戶不符「以工代賑」中低收資格，近期要求46位在市府工作的中高齡或身障者全數「走路」，並把他們全數推給就服處宣稱「有轉介」，讓生計即將陷入困境的邊緣戶哭訴福利倒退，本該照顧弱勢的社會局竟帶頭欺侮弱勢，把他們當免洗筷、用完就丟。

社會局強調母法規定以工代賑僅適用中低收入戶，升格後2015年即修法增訂3年過度時期，期間已陸續有不符資格者另謀出路，年底就是落日期限，才會轉介46位不符資格者，6月起提供每月8小時給薪職訓假，12月起每周16小時謀職假，後續也會追蹤，坦言「很為難」，但經費要用在刀口，現正舉辦中低收聯合徵才，希冀照顧更需要被照顧者。

錢要用在刀口 市府為難

身障者阿奇斥社會局說翻臉就翻臉，直言當初因中低收者做不久甚至不願做，三催四請拜託來面試，還要求他們要做長久，不要熟悉業務又走人，他考量工作穩定，辭掉工作前來，沒想到6年過去、邁入高齡卻要他們走路，痛斥社會局是詐騙集團。

無緩衝配套 身障斥詐騙

2個月前才動刀過的單親媽媽直言，社會局一直拿母法來壓，但母法也規定以工代賑為期3年、至多加簽1年，等於4年一定要走人，現有275位以工代賑者，2／3超過4年，社會局應該一視同仁全面轉介，而非只拿邊緣戶開刀，且母法規定每年要重新評估、輔導就業、增加就業媒合機率，但都付之闕如、遑論職訓，社會局已違法在先，更甚的是，11月發文要求走路後才啟動徵才和研習，許多人因此陷入生計問題，沒有緩衝跟應對配套，福利比升格前還不如，反問市長鄭文燦：「這就是你的社會福利、照顧弱勢嗎？」

(中國時報)

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