楊瓊瓔陳子敬 傳任盧副市長

前立委楊瓊瓔(左)。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

新當選台中市長盧秀燕的小內閣備受矚目，除第一波宣布新聞局長由34歲吳皇昇出任，3名副市長人選傳出前立委楊瓊瓔、前台南市警察局長陳子敬是熱門人選，楊陳已獲徵詢；市府前建設局長吳世瑋可能回鍋，也被視為副市長人選；耳鼻喉科執業醫師曾梓展，則為衛生局長熱門人選。

楊輔選有功 陳坐鎮治安

對於是否加入新市府團隊，吳世瑋表示不予回應；楊瓊瓔也低調不回應；曾梓展也表示，一切以台中市長當選人盧秀燕公布為準，無可奉告。

楊瓊瓔在選舉時賣力輔選，尤其在原縣區催票，穩住山海屯票倉，天天拿著麥克風宣傳，講到「燒聲」，大力為反空汙及拚經濟政見背書，輔選到被地方稱讚「比自己選立委時還要拚！」楊瓊瓔除了接地氣，又符合女性首長條件，又與原縣區有淵源，雖已獲徵詢，但她低調不做回應。

警界出身的陳子敬也是副市長熱門人選，盧秀燕可能以新北市長朱立倫重用侯友宜的模式，對民眾重視的治安坐鎮。

吳建設專才 助無縫接軌

另一小內閣的人選焦點吳世瑋，之前全心全力投入輔選，也盛傳是副市長人選，上任後亟需展開建設，由前台中市長胡志強團隊的專業成員重返市府來推動，讓盧秀燕能快速無縫接軌。

衛生局長呼聲高的人選，傳出是耳鼻喉科執業醫師、中華民國診所協會全聯會榮譽理事長曾梓展，被患者稱讚為「暖醫」，選舉期間擔任醫師後援會會長，多次在反空汙大遊行挺身而出。

對小內閣布局，盧秀燕表示，希望自己的內閣可以讓人民有信心，感謝大家的推薦。她從政很久，自己的人才庫多元，管道也多，與素人從政不一樣，台中市人才濟濟，基於很多考量，會選出最適合的團隊成員。

(中國時報)

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