阿里山迎日出 歌詠鄒邊美好

嘉義縣府、阿里山國家風景區管理處、林務局嘉義林區管理處共同辦理2019阿里山日出印象音樂會（右圖），特別邀請鄒族歌手高慧君（小圖）陪大家迎接第1道曙光。歡迎民眾共賞音樂饗宴。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

為迎接2019阿里山第一道曙光，嘉義縣政府、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、林務局嘉義林區管理處共同辦理2019阿里山日出印象音樂會，將在元旦清晨登場，4日在觸口自然教育中心舉辦記者會，由鄒族歌手高慧君、阿美族舒米恩以嘹亮歌聲揭開序幕。

高慧君舒米恩將一展歌喉

明年日出印象音樂會主題為「歌詠鄒邊美好，眼觀自然驚奇」，元旦當天清晨在海拔近2500公尺的阿里山對高岳舉行，邀請樂興之時管絃樂團附設青年團、鄒族女歌手高慧君、創作歌手舒米恩，陪大家迎接新年的第1道曙光。

特別的是，今年的現場布置充滿巧思，邀請在地原住民藝術家將鄒族部落的意象融入自然中，僅搭設簡單舞台，讓民眾可以欣賞台後的山嵐美景，加上台上的鄒族意象，帶給大家視覺上的享受。

阿管處處長馬惠達表示，31日也會在太平雲梯舉辦送走最後一道夕陽活動，會有晚霞搭配十鼓樂團的演出，遊客可以前往參加。嘉義縣府文觀局局長許有仁同時表示，日出印象音樂會已連續舉辦17年，很不簡單，這次特別加入許多鄒族元素，相當「鄒」道。

太平雲梯賞2018最後夕陽

主辦單位嘉義林管處特別提

醒民眾，每年辦理音樂會時溫度都在個位數，一定要做好保暖準備，現場也會免費提供暖暖包及黑糖薑茶，讓遊客感受到主辦單位帶給大家的溫暖心意。

(中國時報)

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