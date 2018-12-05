看好韓流經濟 御宿加碼投資

2018年12月05日 04:12 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

看好韓流經濟，御宿集團董事長劉坤福4日宣布加碼投資高雄，正積極尋找標的；高雄有絕佳地理優勢、觀光資源豐富，觀光業做好準備迎接大批旅客，相信「人會進得來」，榮景指日可待，觀光公協會也願做韓市長後盾，齊心拚高雄發大財。

旅客口耳相傳 闖出口碑

高雄飯店、旅館供過於求，上萬間房間，住房率差強人意，加上陸客限縮後，市場廝殺激烈，面臨殺價競爭。身兼高市旅館公會理事長的劉坤福坦言，大陸市場廣大，占比約4成，業者不可能放棄，韓國瑜上台後，有助於修補兩岸關係，市場將逐漸回到「健康」狀態，業者才有利潤。

御宿集團共21家商旅、摩鐵，光高雄就有18家。劉坤福說，主要以特色做出差異化與市場區隔，雖然不接團客，但因CP值高、旅客口耳相傳打出口碑。近來觀光市場信心回穩，他也在尋找地點準備加碼投資。

合作屏東台南 客留南台灣

他透露，大選過後，旅宿業住房率提高約2成，原本有意拋售的旅館業者暫時縮手，甚至有意提高售價。不過長遠來看，人要進得來，市府行銷預算得大幅提高，增加國際能見度。航點、航班須增加，透過「南進南出」與鄰近屏東、台南合作，客留南台灣共享觀光利潤。

其實，高雄本身條件得天獨厚，縣市合併以來觀光局下了不少工夫。觀光局長曾姿雯直說，東高雄具備觀光潛力，近年進行寶來大街環境整健、六龜溫泉鑽探、寶來花賞溫泉公園、美濃湖環湖步道等塑造良好觀光意象，再導入在地資源，定能為美麗山城帶來人潮。

(中國時報)