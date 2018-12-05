「做對的事」 何志偉宣布參選

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中國時報
／台北報導

北市士林大同區立委將辦理補選，民進黨內多人表態爭取提名，市議員何志偉4日公開發表參選立委補選聲明，何志偉指出，自己經歷8年市議員準備最久，且主動不連任市議員，過去實現的政見就是最好的履歷表。對於柯綠合作問題，何志偉認為，沒有柯黑、柯粉問題，市民在意的是把事情做好。

士林大同立委補選，民進黨中央將徵詢有意角逐人選後，經評估採取徵召方式提名，早已表態爭取提名的市議員何志偉，獲得該選區34位里長連署支持，何志偉昨下午於海光宮前宣布參選立委補選，現場湧入數百名支持者到場，有如選舉造勢活動。

何志偉指出，擔任議員8年期間，爭取建置Ubike、泡腳池、學校耐震補強等建設，在市民朋友支持下一起做到了，實現當初政見的承諾，這就是他的履歷表，相信提名小組及選民的智慧，讓他有機會繼續為民服務。

對於黨內多人有意爭取立委補選，何志偉認為，民進黨在最艱困的時候，任何人願意出來承擔責任，都給予最大祝福，但他對自己有信心，未來不管誰出線，應秉持團結理念，保住重要的1席立委。

此外，傳出民進黨有意與市長柯文哲合作，且柯陣營動作頻頻，柯幕僚「學姊」黃瀞瑩、市府發言人劉奕霆遷戶籍到該選區，對此，何志偉表示，最大的敵人是自己，對於優秀年輕的參選人願意承擔給予祝福。

針對柯綠合作議題，何志偉強調，每一個人都是合作的關鍵人物，相信提名小組的智慧，在市政的運作上面，每一位優秀的參選人都可以是最美好的橋樑。

媒體問何志偉是柯黑還是友柯，何志偉表示，柯黑、友柯如何定義不清楚，他只知道做對的事，對民眾而言沒有柯黑和柯粉，把事情做好最重要。

(中國時報)

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