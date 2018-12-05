中醫大新竹分院 15日開幕

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中國時報
／竹縣報導

位在新竹縣健康產業園區內的中國醫藥大學新竹分院將在15日舉辦開幕儀式，正式的門診、急診預計在17日上午8點開始營運，該院將以整合醫療為特色，設置急重症中心、癌症中心、腦中風中心、心血管中心等，依病患狀況提供跨科別醫療。

新竹縣長邱鏡淳4日在主管會報中，特別詢問中國醫藥大學新竹分院設置狀況，衛生局副局長江松福指出，該院預計有2、300名醫護人員進駐，局內也加緊換證程序，未來預計有36科門診。邱鏡淳也指示衛生局協助辦理，院外交通也需妥善規畫。

中國醫藥大學新竹分院門診17日開始營運，院長陳自諒為國際知名大腸直腸外科醫師，骨科主任王鍵元、胸腔暨重症科主任梁信杰、精神醫學科主任王明鈺，新竹知名的醫師如大腸直腸外科主任沈名吟、眼科主任陳瑩山、婦產科生殖醫學中心主任林孝祖均加入中國醫藥大學行列。

邱鏡淳表示新竹縣健康產業園區經過2年多的努力，已經開花結果，相關證照已經取得，3日晚間聚餐，有自國外返台的科技界人士告訴他，得知中國醫藥大學即將在新竹開幕很高興，正逢裕隆集團董事長嚴凱泰過世，邱鏡淳也呼籲大眾要珍惜健康。

中國醫藥大學新竹分院醫將提供總床數788床，內外婦兒俱全，還有急重症急診、手術房與復健部，燒燙燒照護、血液透析與腹膜透析、隔離病房、安寧病房等，服務大新竹地區病患。

(中國時報)

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