台中立委補選 藍綠逾20人表態

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中國時報
／台中報導

台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選，藍綠共有逾20人有意搶攻席次！藍營包括前台中市副市長蕭家淇、前民政局長王秋冬、前立委沈智慧等；綠營則有現任市府交通局長王義川、市議員范淞育及蔡雅玲等。國民黨預定12日由中常會通過徵召提名人選；民進黨將在周三由黨中央確立提名原則。

國民黨台中市黨部主委陳明振表示，表態參選包括蕭家淇、王秋冬、前立委沈智慧、蔡錦隆、新當選市議員賴順仁、陳成添、陳政顯、沈佑蓮、陳文政、黃健豪、前市議員唐國泰、立委前助理廖鉑霆、前立委洪昭男兒子洪子傑等10多人，人選以能選贏為最大考量。

王秋冬被視為小內閣熱門人選，他表示，曾任3屆議員、6政務官經驗，推動民政業務多次榮獲全國第1名，地方認為他與盧秀燕形象相近，選民認同度高，符合中生代接班，有信心拿下立委席次。

民進黨台中市黨部主委何明杰指出，有意參選者有王義川、市議員范淞育及蔡雅玲，及前國代徐宜生、北屯區平和里長林煜舜及多名里長，還有政治素人有意角逐，強調「人選一定要貼近民意！」

綠營熱門人選中，前台中市副市長、曾任立法院副院長蔡其昌辦公室主任的台中科大副教授陳大鈞，親近他的友人表示，陳大鈞藍綠朋友多，人緣及基層實力俱佳，「黨如有需要，不會推辭」；市長林佳龍選舉主打政績牌，王義川的交通專業及能力獲肯定，志在為龍團隊扳回一城。

(中國時報)

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