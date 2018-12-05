黃偉哲「放下藍綠 為民服務」

2018年12月05日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

中選會4日南下頒贈台南市長當選證書給市長當選人黃偉哲時，黃偉哲強調，未來希望能與周邊縣市攜手合作，「放下心中的藍綠」，一起為南台灣所有民眾努力。他也同時公布首位小內閣名單，現任台南市政府民族事務委員會主任委員汪志敏確定留任。

昨天上午黃偉哲在台南市選委會主委李孟諺的陪同下，從中選會委員蔡佳泓手中接過市長當選證書。他表示，在選舉過程中睡得好，但當選後反而睡得不好，主要是因為肩上的責任加重，必須認真思考如何讓台南市189萬市民感覺到市政的努力。

黃偉哲認為，市政建設是一棒接一棒，從陳唐山、蘇煥智、張燦鍙、許添財、賴清德、李孟諺等縣市長，將此一職務傳承到他的肩上，在過去首長努力奠定的基礎下，他也會更加努力讓台南發展。

黃偉哲還強調，台灣就是這麼小，各縣市不應該分彼此；老百姓也已經看膩、聽膩藍綠互相指責，求同存異、摒除爭議，應是縣市合作的基調。老百姓不會同意先政治後經濟，未來台南市希望與周邊的嘉義縣市、高雄市、屏東縣攜手合作，大家放下心中的藍綠，一起為南部地區所有台灣民眾努力。

尤其，過去有所謂重北輕南的情形，近年來雖有改善，但將來還要增加改善的力道，大家一起向中央政府力爭發展空間以及契機。

針對汪志敏留任一事，黃偉哲也說，台南是多元族群的地方，有原住民、平埔族、漢人及客家人，他經過深思討論後，希望汪能留任，也獲得對方同意。

至於小內閣人選，黃偉哲表示，目前已接到市府一級主管推薦信4、50份，這些應徵者來自學界、實務界，也有希望內升及外調。未來市府團隊人選的條件是適任，他已面談數位，但困難的是在優秀中人選中做選擇，如果有遺珠之憾，他也希望對方能擔任無給職市政顧問，在市政諮詢上保持聯繫。

(中國時報)