超商砸10億 蓋岡山物流中心

2018年12月05日 04:12 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

全家便利商店斥資10億元，在高雄岡山打造多溫層物流中心，4日完工啟用，除看好高雄投資環境外，也瞄準電商及冷凍食品市場趨勢上揚，這也是「物流大投資計畫」第一階段，提前為「全家」2020年展店達4000家預做布署。

全家便利商店總經理薛東都指出，「全家」岡山多溫層物流倉總面積8000坪，共有地下1層和地上2層。歷經2年規畫、動土才竣工，設有常溫EC倉與冷凍倉。同時設置「全家南部岡山鮮食中心」，因應冷凍調理食品需求上升，增闢冷凍食品生產線。

薛東都評估，岡山多溫層物流中心啟用後，「全家」電商店取單日運能提升30％，達33萬件。除有效提升常溫EC（電子商務）日處理量、配送效率，更讓低溫包裹運能倍增，打造冷凍店成「全家」EC服務差異化利器。

國內電商市場日益蓬勃，去年已達1兆多元，據資策會調查，逾8成為超商取貨。「全家」店取包裹件次年增2至3成，今年上看1億件次。低溫包裹取貨成長力道驚人，但冷凍電商物流投入成本高，市場服務提供者少，全家也盼「冷凍店取」差異化服務，成為電商經濟中的小金雞。

「全家」為搶攻電商經濟最後一哩路，持續布建物流系統，第1階段打造岡山物流中心，第2階段預定2020年鎖定台中、花蓮建置多溫層物流綜合中心，第3階段則將是在北部建置第3物流中心，擴大倉儲空間、配送運能。

(中國時報)