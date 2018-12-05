民政局長代領 柯曬當選證書

2018年12月05日 04:12 中國時報 張潼 、 周毓翔 、 王己由 ／綜合報導 ／綜合報導

雖然選戰對手丁守中還在聲請驗票，但以3254票險勝的台北市長柯文哲已經對外「曬」出當選證書！柯市府4日透過新聞聯繫群組發布一張照片，柯文哲手裡拿著當選證書；市府發言人劉奕霆表示，因為市長希望一切從簡，所以證書是由民政局長藍世聰代領後，再轉交到市長室。

台北市長選戰「延長賽」還在進行，驗票作業昨天才進入第二天，台北地方法院希望能在一周內完成驗票，不過，柯文哲已經領到當選證書。

劉奕霆表示，因市長希望一切從簡，因此當選證書3日由北市選委會前往中選會領取，4日市長再委託藍世聰前往市選委會代領，再轉交至市長室。至於拿到證書後的反應，劉奕霆轉述，柯文哲僅說了「喔，好」，接著就放到一邊、繼續批公文。

媒體昨也問柯文哲，對於正在進行的驗票有沒有信心？柯回「有啦、有啦」，柯還說，對驗票還是滿放心的，其他陣營在投票時都有派監票員，但他當時認為北市府也算是主辦單位，所以自己就沒派監票員，「驗出來應該還會（票）比較多！」

至於驗票首日傳出有60張選票不翼而飛，最後才被發現這些空白選票誤和市議員選票放在一起。對此，柯文哲僅說，不曉得這件事，選委會應該會處理。

驗票第二天，國民黨台北市長候選人丁守中指出，驗票過程發現越來越多問題，包括有人領票時是蓋手印，而且沒有相對的選務人員簽章。丁團隊也搜集到當許多人還在投票時，網路上已經在呼籲「救阿北」，甚至也有人在隊伍喊「姚文智沒希望了」等等狀況，都已經進行蒐證。

丁守中強調，他提驗票不是為了他自己，而是為了以後不要再有邊投票邊開票的狀況發生，這種投票狀況已經被國際社會恥笑了，無關他個人輸贏，選舉無效官司也是爭民主制度公平性。對於柯陣營把一些驗票細節PO網，丁守中則表示，柯陣營一直在帶風向，他們兩人差距在千分之二左右，當然有權利驗票，且他也負擔了相當的成本。

(中國時報)