2018年12月05日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南地區胡麻栽種面積占全台9成，以西港、善化、佳里、安定、將軍等地為大宗，本產胡麻香氣足、品質佳，現在正是胡麻產季，西港胡麻產業文化活動將在本周末登場，西港胡麻因獎勵轉作影響，目前全區栽種面積420公頃為全市第一，西港農會契作100多公頃，收成的胡麻製作多樣加工產品，頗受消費者青睞。

西港農會胡麻相關產品以「胡麻嫂」為品牌，在市場打出知名度，農會總幹事陳月英表示，農會今年已經取得ISO22000及HACCP兩項國際級認證，在農藥殘留部分也通過3階段驗證，以一瓶麻油為例，從種植、收成到榨成油品都要檢驗，保障消費者食的安全。

今年天候少雨，西港胡麻產量大約維持去年水準，農民預計每分地可生產近300台斤，農會今年契作收購價格每台斤140元，也是鄰近地區中最高。

4日的記者會中，準台南市長黃偉哲也出席，這也是他領到當選證書後的第一個行程，黃偉哲說西港刈香跟胡麻都是「台灣第一香」，他是聞香而來，西港栽種胡麻面積是台南第一，推廣也是最早最好，上任後會向中央爭取更多經費來行銷台南胡麻。

西港胡麻產業文化節將於8、9日2天在後營倉庫舉辦，現場分為芝麻街、青農街、小吃街3大區塊，有限量的麻油雞、芝麻霜淇淋、芝麻包等免費發送，還有農會及在地青農的產品展售，而熱銷的胡麻油、胡麻清油都凍漲維持原價，歡迎民眾共襄盛舉。

(中國時報)