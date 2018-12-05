邱映瑄 花式角標世界第一

2018年12月05日 04:12 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

「自由式滑輪花式角標」近5年世界錦標賽中，金牌多由大陸、俄羅斯、歐洲選手囊括，但台灣最近也出了一名新星，就是目前就讀政大附中三年級的邱映瑄。她2013年成為國家代表隊成員，今年7月在世錦賽上獲得成年女子組銀牌、雙人花式角標銅牌，接著又在9月亞錦賽中拿到金牌，世界排名躍升世界第一，成為台灣之光。

不像一般人熟知的滑輪競速，花式角標比賽地面會放置3排間距分別為50、80、120公分的「角標」（也可說是路障），單人比賽要求選手在1分45秒至2分鐘音樂內，一邊以旋轉、蹲低等具有難度的動作繞行角標，另一方面還要動作還要有藝術表演性質；雙人比賽則是音樂時間拉長至2分45秒至3分鐘，更講究動作的藝術性質。

邱映瑄的媽媽葉美華說，原本映瑄只是小學一年級時加入直排輪社團，想玩一玩、培養運動習慣，沒想到越玩越喜歡，加上社團教練正好就是花式角標項目的國家隊教練，就從四年級開始，正式展開選手訓練，但「訓練跟玩是兩回事，從基本功開始練，在樁中間繞、旋轉，10圈、100圈下來頭都暈了，還會吐！」

邱映瑄受訪時也笑說，練習時會覺得很煩，「我幹嘛一直轉圈圈？」但畢竟練了這麼久，如果不溜也會不舒服，而且自己真的很喜歡穿著輪鞋，比參加比賽、拿到成績還令人開心，「感覺很自由」。

邱映瑄說，即使自己一路以來得兼顧課業和練習，導致犧牲和朋友出遊或休息時間，還是要繼續溜到不能溜為止。值得一提的是，邱映瑄求學路上一路都沒靠體育成績，會考、學測照樣參加，例如現在就在準備學測，為此還把練習時間壓縮，希望順利考上法律系，就能重拾練習、備戰明年世錦賽。

(中國時報)