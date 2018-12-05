語文競賽金厲害 親人揪團獲獎

2018年12月05日 04:12 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中市參加107年全國語文競賽，157人勇奪20金、18銀、12銅共88面獎牌，金牌數及得獎率都是全國第1，其中有姊妹雙雙鍍金，也有校長16年前拿到金牌，今年重回賽場再度鍍金，台中市教育局4日在潮港城餐廳舉行頒獎典禮，共頒發214萬元獎金。

此次比賽有不少姊妹檔獲獎，其中中港高中國中部的李采涵與梧棲區大德國小的李沁妍是姊妹，分獲國中、國小組國語字音字形第1名，李采涵前年全國賽第6名，去年掉出6名外，妹妹去年獲得國小組全國第5名，今年李采涵抱著雪恥心情，與妹妹一起苦練，在全國賽中雙雙拿下國中及國小組金牌。

還有原住民族「親人揪團獲獎」，四箴國中潘紫芸和中港高中潘紫芹姊妹，雙雙奪得原住民族拉阿魯哇金語朗讀冠軍；台中女中學生高以典和姑姑高桂香，獲得泰雅族語高中組演說和社會組朗讀雙料冠軍。

博愛國小教師古美怡及東勢國中學生葉喜母子檔穿金戴銀，分別榮獲泰雅族語教師組演說第1名及朗讀國中組第2名；台中二中張可恩和東勢區中山國小張慕恩姊弟，則分獲泰雅族語朗讀第3名、第6名。

16年前當時還是老師的現任爽文國中校長李建智，獲得閩南語演說教師組全國第1名，之後多年來指導選手挑戰全國賽，未再參賽，他今年再次報名挑戰社會組，事實證明薑是老的辣，再度奪得全國第1名。

(中國時報)