北市市場處長 傳明年開議前退休

2018年12月05日 04:12 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市場處長許玄謀傳因輔選有功，升任祕書處12職等參事，但許因北農休市、市場改建等爭議，備詢成為藍綠議員箭靶，升官消息一出，引發譁然，傳出此次調升只是柯文哲「聊表心意」，已協議明年4月議會開議前，就讓許退休，不過依法退休須於3個月前提出申請，若退休傳言屬實，許恐成「任期最短參事」。

北市府局處首長18日總辭，幾位輔選有功的官員，如財政局長陳志銘、市場處長許玄謀等人，職務調升機率大，不過新任人選尚未定案，許玄謀就跳級升任12職等參事，位階與副局長不相上下，由於北農總經理吳音寧前腳下台、許隨後就升官，時間點格外引人注意。

回顧許玄謀任內爭議，包含北農休市風波、第一果菜市場改建、收受北農禮盒等，其中又以改建案最受矚目，不但數度與北農隔空交火，更曾在民進黨團會議專案報告上，稱「沒看過北農考察報告」慘遭到議員打臉，諸多挫折，讓年逾60歲的許玄謀多次揚言，「不幹了！」

對許升官消息，市府內部也頗有微詞，知情人士透露，「為了收拾許的爛攤子，產業局專委層級投入逾2人支援，工務局新工處、水利處也加派人手因應！」另外，地方攤商對於許玄謀激昂的性格也多有怨言。

知情人士表示，此次選戰期間，許玄謀多次陪同柯赴市場掃街、拉攏攤商票，被認為「沒有功勞也有苦勞」，加上許與柯文哲心腹、市政顧問蔡壁如關係良好，外傳這次就是蔡壁如力挺升職一事，但談妥明年開議前就讓許玄謀「榮退」。

對於退休傳言，記者數度致電許玄謀求證，但許以「正在開會為由」匆匆掛上電話，低調未多談。

(中國時報)