北農前總座 任張麗善首席顧問

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中國時報
／雲林報導

中選會代理主委陳朝建4日到雲林，頒發雲林縣長當選證書給張麗善，張接過證書後強調，是責任承擔的開始，會努力實現政見。外界關心的縣府小內閣，除了副縣長是即將卸任斗六市長的謝淑亞外，她率先發布首席顧問為前北農總經理張清良，全部人事本月中旬前公布。

中選會代理主委陳朝建恭喜張麗善高票當選，希望張能讓農業首都更邁進一步。陳是雲林縣林內鄉人，他強調由雲林人頒當選證書給雲林人，意義不凡。

陳朝建指出，雲林有好山好水及濁水溪，米、醬油、快樂豬、布袋戲等物產豐饒、文化多元，只要山、海、中線合一就能成為台灣新亮點，更上一層樓走向台灣及國際，讓世界看見雲林。

張麗善表示，接過當選證書就是責任承擔的開始，未來雲林要農工商並重，提升農業品質，建立產銷制度、計畫生產、輔導轉作等，讓農民可以賺到錢，招商也很重要，讓大家有工作，旅外遊子能回鄉，觀光亦是要發展的重點。

張麗善非常樂見劍湖山響應投資高雄市愛情摩天輪等產業，但提醒不要忘了加碼繼續投資雲林。

張麗善並率先公布張清良為首席顧問，祕書長是嘉義大學老師張志銘，機要祕書是前東勢鄉長陳志揚。她表示專業和熱忱是用人的原則，正積極招募人才，縣府團隊已經初具雛型，本月中旬前會公布全部人事。

(中國時報)

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