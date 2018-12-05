農科擴建 可供60企業進駐

屏東農業生物科技園區4日舉辦擴充公共設施工程動土典禮。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東農業生物科技園區4日舉辦擴充公共設施工程動土典禮，預計投入23億元，建置165.41公頃腹地的土建、管線等基礎工程，完成後可提供60家農企業進駐設廠，工程最快明年底完工，未來可望成為年產值180億元的高科技農業產業聚落，屏東縣長潘孟安喊出「投資屏東正對時」。

屏東農科園區籌備處主任張淑賢指出，農科自2006年開園以來，持續針對農業科技化及農企業設廠需求，提供設廠單一窗口服務，加上報關、檢疫等一站式便捷服務，還有低利貸款、產學合作等媒合，成功引進103家農企業投資進駐。

整體帶動投資金額達102.46億元，產品銷往全球30餘國，創造約1700位就業人口，去年更達到逾60億元的年產值；近來不少企業積極表達進駐及擴廠意願，也催生第二期的擴充計畫。

至於新擴充的腹地預計明年底完工，可望將園區內廠商增加至180家，提供6000名就業人口。張淑賢強調，未來將導入生醫科技，並落實發展節能循環及智慧生產農業、提高農業附加價值、建立國際行銷通路等新農業政策目標，打造領先全球的「新農業」產業聚落。

潘孟安認為，屏東過去被定位成農業縣，以往的台灣糧倉如今搖身一變，成為農業生技加值的基地，把台灣農產推向另一個境界，不僅為國家創造外匯，更領先全球從事農業技術研發，他也向企業主信心喊話，「投資屏東現在正對時」。

(中國時報)

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