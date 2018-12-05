苗縣整合照護網 成績亮眼

苗栗縣長徐耀昌（左三）4日頒獎表揚績優醫療院所。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣的醫療資源城鄉差異大，縣府衛生局將基層診所與醫院緊密連結，以「建構社區健康網絡計畫」及「提升出院準備服務暨後續轉銜照護計畫」，建構健康網絡連結醫療與照護機構，並創下亮眼佳績，衛生局4日舉辦成果展表揚各級醫療機構。

苗栗縣長徐耀昌、中央健保署北區業務組專門委員游慧真、苗栗縣醫師公會理事長吳順國等人4日頒獎表揚績優醫療院所，肯定各院所努力推動相關計畫。

衛生局以開放性醫院的模式，藉專家實地輔導、品質指標管理，成功建置能充分運用社區醫療資源的健康照護。連結部立苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、李綜合醫院及弘大醫院轄內的12個家醫群，透過院所之間的電子轉診平台達成雙向轉診，讓病患可獲得最適切的照顧。

對於出院準備的後續銜接，衛生局積極建立長照2.0服務、居家醫療、居家安寧服務、居家護理機構、安養機構等，讓醫療與照護機構能有更緊密的連結。

今年衛生局也在各醫療服務創下佳績，出院準備服務收案涵蓋率從去年的11.6％上升至13.95％，出院準備服務轉銜後續照護率也從44.6％上升至54.5％，居家醫療服務的收案人數從881人，增加至1410人，成長量高達1.6倍，讓更多人得到完善照護。

(中國時報)

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