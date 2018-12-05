市府人事 黃敏惠透露變動不會太大

嘉義市長當選人黃敏惠（前排中）與競選團隊4日舉行酬神「謝寮」儀式。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市長當選人黃敏惠4日下午在位於嘉義市垂楊路的競選總部舉行酬神「謝寮」儀式，對外界關心的市府小內閣布局，黃敏惠保密到家，僅強調因缺額不多，變動不會太大，但絕對會用人唯才，尤其她此次當選代表人民期待政府更有作為，所以未來的團隊一定要有愛嘉義的心，和她一起拚經濟，拚嘉義的未來。

黃敏惠昨與競選團隊、屋主林邱銀花、母親黃鄭梅子在總部前擺香案，於下午2點吉時「謝寮」敬謝玉皇大帝等各路神祇，總部人員也在儀式結束後正式撒離。黃敏惠表示，競總階段性任務已經結束，感謝各界人士這段日子以來的付出，接下來她會有感拚經濟，感恩市民對她的信任與期待。

被問到小內閣人事安排，黃敏惠指已與市府人事處初步接洽，看起來「缺不是很多」，但人事安排絕對不是單點思考，會整體考量，特別需要很多人一起努力，另也會進一步了解目前主要一級主管的想法，願意留下來的，「我很感激」，也盼能有專業和敬業一起打拚。

黃敏惠說，這次贏得很艱困，但贏得很有意義和價值，代表人民期待政府更有作為，自覺責任重大，除人事布局會適才適所，另建構嘉市成為「西部走廊的消費新都心」是她的政見主軸，接下來會積極招商引資，吸引大型品牌進駐，讓嘉市成為雲嘉南生活圈的蛋黃區，搭配基礎網路建設、推動電子支付，打造嘉市變身成電商之都。

(中國時報)

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