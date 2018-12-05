澎科大入選國際島嶼大學盟

2018年12月05日 04:12 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

國立澎湖科技大學跨出學術文化交流的第一步，今年正式加入「國際島嶼領域傑出聯盟」（RETI），校長翁進坪親率遠赴加拿大與會，一舉打響澎科大海島大學美名，與國際接軌。

「國際島嶼領域傑出聯盟」（RETI）於2010年在法國成立，號召世界各島嶼大學組成國際性組織，主旨呼籲重視國際島嶼的世界觀，全球有27個大學會員。

澎科大姊妹校琉球大學牽線促成美事，去年先以觀察員身份與會，今年正式加入成為第28個會員，目前全亞洲地區只有琉球大學與澎科大2所雀屏中選。

RETI聯盟主要推動島嶼發展凝聚向心，每年年會移師各地會員大學舉辦，規劃主題進行經驗交流分享，包括環境及氣候變遷、天然資源漁業及養殖、傳統地方文化等議題研究。

日前澎科大校長翁進坪率領研發長李明儒、國際組長謝慧桂跨海飛往加拿大與會，藉著加入RETI組織擴展學校國際視野，躍升國際學術舞台。

翁進坪說，澎科大積極突破地域性與國際接軌，近年來學校力圖教學創新與學術研究提升，爭取獲得教育部補助計高等教育深耕計畫2700萬元、優化學校師生比3900萬元、優化技職校院實作環境計畫3500萬元、技職再造計畫1800萬元及為期5校的務發展特色躍升計畫1億元，建構澎科大雄厚基礎，打造全國技職院校新標竿。

(中國時報)